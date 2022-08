ADATA dévoile les modules de mémoire DDR4/DDR5 de la série ACE.



ADATA, dévoile aujourd'hui sa dernière série de modules de mémoire pour les créateurs, la série ADATA ACE. Les créateurs peuvent choisir entre deux modèles en fonction de leur budget et de leurs exigences de performance, à savoir l'ADATA ACE 6400 DDR5 et l'ACE 3600 DDR4. La série comprend également un module ACE 6500 DDR5 en édition limitée qui présente un motif unique créé en collaboration avec un designer allemand. Les trois modules prennent en charge Intel XMP pour un overclocking sans problème, sont construits avec des puces de haute qualité, à faible latence, et sont compatibles avec les dernières plateformes Intel et AMD.







En tant que créateur, il est souvent nécessaire de passer d'une application à l'autre pour effectuer plusieurs tâches telles que le chargement de fichiers, l'édition, le rendu ou le transfert de fichiers. De plus, les fréquentes mises à jour logicielles consomment de précieuses ressources mémoire et ont donc un impact sur les performances de la mémoire. ADATA comprend que la créativité ne devrait jamais être limitée et a donc développé la mémoire de la série ADATA ACE. Avec les modules de mémoire de la série ACE, les créateurs bénéficieront de performances améliorées qui leur permettront d'être plus productifs et créatifs. Grâce à la prise en charge d'Intel XMP, les modules peuvent être overclockés pour des performances ultra-rapides, que ce soit pour la conception graphique, l'édition vidéo ou même des besoins informatiques 3D plus exigeants. Les ADATA ACE DDR4 3600 et DDR5 6400 sont proposés dans un kit double de 16 Go.







Les circuits intégrés des modules de mémoire ACE ont fait l'objet de contrôles et de tests rigoureux afin de garantir qu'ils offrent la fiabilité, la compatibilité et la stabilité dont les créateurs ont besoin. En outre, le module ACE 6400 DDR5 est équipé d'un circuit intégré de gestion de l'alimentation (Power Management IC), qui assure une alimentation stable et permet d'économiser de l'énergie. Son circuit intégré est également équipé de la technologie ECC On-Die, qui corrige automatiquement les erreurs pour une cohérence et une fiabilité maximales.







Un design sobre et élégant



Les modules de mémoire de la série ACE présentent un design épuré et sophistiqué. Un motif de cercles concentriques leur confère un aspect simple mais sophistiqué qui les distingue des autres modules de mémoire. Leurs dissipateurs thermiques sont fabriqués en aluminium de haute qualité et traités avec la technologie de nano-impression, ce qui leur donne un aspect multidimensionnel avec différents effets d'ombre selon l'angle de vue.



Pour les utilisateurs à la recherche de quelque chose d'un peu plus vivant et unique, ADATA propose également l'édition limitée ACE 6400 DDR5. Le module présente des couleurs audacieuses et un motif vivant qui représentent la personnalité unique de la marque ADATA. Il a été conçu par le designer et illustrateur allemand Mister Fred. Ses œuvres sont caractérisées par des lignes tordues, des couleurs vives et des expressions excentriques. Par le biais d'illustrations et de motifs, il aspire à montrer au monde à quel point la diversité et l'individualité sont belles. Seules 520 unités de ce module seront disponibles.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP