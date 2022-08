Le processeur AMD Ryzen 7000 Series utilise un SSD Phison PCIe 5.0 avec une mémoire flash NAND à 232 couches de Micron.



Au cours du Flash Memory Summit de cette année, Phison, une société connue pour ses contrôleurs SSD et maintenant ses lecteurs flash, a fait la démonstration d'un système exécutant les processeurs de la série AMD Ryzen 7000 basés sur l'architecture Zen 4. Ce qui est intéressant dans les spécifications présentées, c'est que le système exécutait un échantillon technique d'un prochain processeur basé sur Zen 4 avec les dernières technologies de stockage à des vitesses impressionnantes. Utilisant un contrôleur SSD PS5026-E26 de Phison, également appelé E26, le SSD PCIe 5.0 est alimenté par la dernière flash TLC NAND 232 couches de Micron. Cette nouvelle technologie NAND apportera également de plus grandes densités sur le marché en promettant une meilleure endurance, des vitesses de lecture/écriture plus élevées et une meilleure efficacité.















Avec la prochaine plateforme AM5 d'AMD, la prise en charge des SSD PCIe 5.0 est un ajout bienvenu. Et nous avons aujourd'hui quelques tests préliminaires qui montrent à quel point ces SSD peuvent être rapides. Dans CrystalDiskMark 8.0.4, il a atteint plus de 10 Go/s en lecture et en écriture. Nous savons que le contrôleur E26 est capable d'atteindre des vitesses de 12 Go/s, donc un réglage plus fin est nécessaire. Comme il s'agit d'un échantillon précoce, nous nous attendons à ce que les spécifications finales soient meilleures. Le système est alimenté par un échantillon technique d'un processeur Zen 4 à six cœurs et douze threads fonctionnant à une fréquence inconnue, dont le nom de code est 100-000000593-20_Y. Nous pouvons nous attendre à voir davantage de cette technologie une fois que la plate-forme AM5 d'AMD sera lancée et que les SSD alimentés par Phison arriveront dans les rayons en septembre.



TOM'S HARDWARE