ADATA dévoile le Solid State Drive LEGEND 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280.



ADATA Technology, fabricant de modules DRAM haute performance, de produits NAND Flash, d'accessoires mobiles, de produits de jeux, de trains électriques et de solutions industrielles, annonce aujourd'hui le LEGEND 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 solid state drive (SSD). Avec l'avènement du Web 3.0 et l'importance croissante du monde virtuel, le nouveau LEGEND 960 offre un nouveau niveau de performance pour les applications de conception avancées, telles que l'animation 3D, la conception de jeux, l'art virtuel, et au-delà.







L'ADATA LEGEND 960 offre aux utilisateurs une amélioration majeure des performances avec des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles de 7 400/6 800 Mo par seconde, et est conforme à la norme NVMe 1.4. Il est donc jusqu'à 4 fois plus rapide qu'un SSD PCIe Gen3 standard. De plus, il prend en charge les dernières plates-formes Intel et AMD, les PC de bureau et les ordinateurs portables, y compris les ordinateurs portables certifiés Intel Evo, et est rétrocompatible avec PCIe 3.0 pour plus de commodité.







Travaillez et jouez sans vous inquiéter



Le LEGEND 960 prend en charge PCIe 4.0 et fonctionne avec les consoles PS5 comme stockage étendu pour des capacités plus élevées (jusqu'à 4 To). Non seulement sa taille est conforme à la conception de l'emplacement, mais elle assure également un jeu fluide et sans décalage. Le LEGEND 960 est doté d'un cache SLC et d'un tampon de cache DRAM pour des avantages dans le chargement du système et la mise en cache des données. Il est doté d'une fonction de lecture/écriture aléatoire 4K pouvant atteindre 750K/630K IOPS pour un fonctionnement multitâche plus fluide. De plus, avec le code LDPC (Low Density Parity check Code) et le cryptage AES 256 bits, les utilisateurs peuvent être assurés que leurs données restent précises et sécurisées. Le LEGEND 960 a subi des vérifications et des tests rigoureux pour garantir sa fiabilité. Comme si cela ne suffisait pas, il est également couvert par une garantie de 5 ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP