Présentation du châssis Slim et Compact Milo 11 de SilverStone.



Cela faisait un moment que SilverStone Technology n'avait pas ajouté un nouveau modèle dans la famille des boîtiers de la série Milo. Le dernier né de la marque - le SilverStone Milo 11 (ML11) a un volume de 10,35L et des dimensions de 330mm (L) x 110mm (H) x 285mm (P). Il s'agit d'un châssis mince et compact, idéal pour les constructions HTPC et les PC de jeu ou de productivité à petit facteur de forme. Le ML11 dispose d'un placement bidirectionnel - supportant les orientations horizontales et verticales.











Le SilverStone Milo 11 (SST-ML11B) supporte les cartes mères mini-ITX et micro-ATX - donnant aux utilisateurs la possibilité d'opter pour des cartes mères mATX avec quatre emplacements DIMM pour des configurations de kits de mémoire quadricanal à haute capacité dont les créateurs de contenu auraient besoin. Étant un châssis petit et compact, le Milo 11 ne peut supporter que des blocs d'alimentation TFX et des cartes graphiques à profil bas d'une longueur maximale de 272 mm comme la GIGABYTE GeForce GTX 1630 OC Low Profile 4G. Le SilverStone Milo 11 dispose de quatre emplacements d'extension à profil bas et peut accueillir un disque 2,5"/3,5" et un disque 2,5". Pour le refroidissement, le ML11 supporte jusqu'à deux ventilateurs de 80 mm. Son entrée/sortie frontale comporte deux ports USB 3.0 et deux ports USB 2.0, mais ne comporte pas de port USB-C.







SilverStone Technology n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour en savoir plus sur le châssis fin et compact Milo 11, veuillez consulter le site Web de SilverStone Technology.



