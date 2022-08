SAMSUNG nous propose un nouvel écran PC : L'Odyssey G4 S27BG400EU.



L'arrivée du moniteur Samsung Odyssey G4 S27BG400 dans votre arsenal vous donnera le droit de viser les sommets ! Ce modèle IPS Full HD de 27 pouces dévoile des conditions de jeu ultimes pour remporter de précieuses victoires.



















Améliorez votre réalité

Résolution FHD et dalle IPS



Echappez-vous dans un niveau de réalisme impressionnant. La dalle IPS offre des couleurs vives et un angle de vue large de 178º pour une visibilité parfaite depuis n’importe quelle perspective. Avec plus de pixels et de profondeur, les jeux n'auront jamais été réalistes.



Réagissez en temps réel

Taux de rafraîchissement de 240Hz & 1ms de temps de réponse



Plus rapide que jamais. Le taux de rafraîchissement de 240Hz élimine les lags pour une action ultra-fluide scène par scène. Grâce au temps de réponse de 1ms et des images sans flou, vous bénéficiez d'un avantage certain sur vos adversaire à chaque partie.



Restez concentré grâce à une fluidité sans faille

Compatible G-Sync



La compatibilité G-Sync permet de synchroniser la carte graphique avec l'écran pour éliminer les décalages et les déchirures d'image. Les scènes de jeu rapides et complexes sont fluides grâce également à la compatibilité AMD FreeSync Premium pour que vous soyez toujours compétitif.



Révélez les faces cachées du jeu

Vue ultra-large



Gardez un œil sur la victoire. Réglez votre écran au format 21:9 pour découvrir les zones cachées des scènes de jeu grâce à la vue ultra-large. Jeux de sport, de simulation ou d’actions, votre vision étendue vous permettra d’agir en véritable technicien quel que soit votre domaine.



Fonction Auto Source Switch Plus



Détection et affichage automatique d’un nouveau signal d’entrée. Grâce à la fonction Auto Source Switch Plus, votre écran affiche directement une toute nouvelle source d’entrée et régit les différents appareils actifs connectés pour afficher la meilleure source. Allumez simplement votre écran pour jouer instantanément.



Design Ergonomique



Jouez pour la victoire. Odyssey G400 bénéficie d'un pied réglable en hauteur et un écran inclinable, orientable et pivotable jusqu’à 90° (mode portrait). Une ergonomie complète pour un confort de jeu optimal même en utilisation prolongée.



Il sera disponible dans le courant du mois d'aout 2022. Le prix sera de : 349.96 euros.



SAMSUNG