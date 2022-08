Sabrent annonce la gamme de SSD Rocket 4 Plus G PCIe 4.0.



La nouvelle Rocket 4 Plus G est prête à décoller : notre micrologiciel O2 de pointe permet de lancer le stockage le plus rapide - sur ou hors de la planète - vers des sommets sans précédent. Ne laissez plus jamais votre aventure personnelle de jeu être interrompue ou entravée par des problèmes de lecture. Ce SSD est capable de faire face à tout ce que vous lui proposez. L'endurance est le nom du jeu et il ne vous laissera jamais tomber.







Le stockage est la base de tout système d'exploitation. L'API DirectStorage arrive à grands pas et vous devez être prêt à en tirer parti. Microsoft Windows 11 est prêt à accélérer les performances de vos applications et de vos jeux pour vous offrir l'expérience utilisateur la plus fluide qui soit. Heureusement, la Rocket 4 Plus G est prête à vous aider à y parvenir.







La bande passante de plus de 7 Go/s fournie par ce disque est suffisante pour faire face à la vision de n'importe quel développeur. Profitez de l'avenir des jeux en monde ouvert sans bégaiement et avec une réponse instantanée. Profitez du multimédia haute définition ou créez le vôtre, simultanément et sur un seul disque. Le Rocket 4 Plus G vous couvre avec jusqu'à 4 To d'espace et un potentiel illimité.







Apportez de l'équilibre à votre système. Vous disposez d'un processeur rapide, d'un GPU défiant les limites et bientôt d'un logiciel rapide. Laissez le Sabrent Rocket 4 Plus G être la dernière pièce du puzzle, la pierre angulaire de votre construction ; ne vous contentez pas de ce qu'il y a de mieux. Enrichissez votre expérience PC avec O₂. Allumez votre passion. Après tout, la prochaine percée est juste au coin de la rue.



Prix :



- Rocket 4 Plus G 1 To - 169.99 Dollars,

- Rocket 4 Plus G 2 To - 299.99 Dollars,

- Rocket 4 Plus G 4 To - 699,99 Dollars,

- Dissipateur thermique de jeu - 29.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP