Selon les rumeurs, l'AMD Radeon RX 7900 serait dotée d'une mémoire GDDR6 à 20 Gbps.



La bande passante mémoire est l'une des spécifications les plus importantes qui déterminent le potentiel de performance d'une carte graphique. Elle reflète le débit maximal de données entre la puce du GPU elle-même et ses modules de mémoire. C'est pourquoi les nerds du matériel comme nous sont toujours impatients de savoir quelle sera la vitesse de mémoire finale des nouveaux GPU. Pour la prochaine famille de Radeon RX 7000 d'AMD, basée sur RDNA 3, nous avons entendu des rumeurs contradictoires, mais Greymon55 est là pour nous mettre au clair : la vitesse maximale sera de 20 Gbps.







La bande passante est calculée en prenant la largeur du bus mémoire et en la multipliant par le taux de transfert par broche desdits modules de mémoire et est généralement exprimée en termes de gigaoctets par seconde. De toute évidence, le taux de transfert potentiel des circuits intégrés DRAM entourant le module GPU est un élément essentiel de cette équation.







En réponse à VideoCardz, Greymon55 confirme que la Radeon RX 7900 XT, qui devrait être le haut de gamme de la prochaine famille de cartes graphiques d'AMD, utilisera une mémoire de 20 Gbps. En supposant que les autres fuites soient exactes, elle utilisera probablement douze circuits GDDR6 de 2 Go pour un total de 24 Go de RAM vidéo fonctionnant à 20 Gbps sur un bus de 384 bits.



Cela donnerait une bande passante mémoire finale de 960 Go/sec, ce qui n'est pas la plus élevée que nous ayons jamais vue sur une Radeon - cet honneur revient à la Radeon VII et son 1 TB/sec - mais c'est toujours extrêmement rapide. Nous sommes un peu surpris qu'AMD n'ait pas fait le grand saut avec la mémoire 24 Gbps de Samsung, mais le prix était peut-être trop élevé.







Les cartes graphiques RDNA 2 actuelles d'AMD sont compétitives par rapport à la famille Ampere de NVIDIA, malgré une bande passante de mémoire vidéo nettement inférieure. Cela est principalement dû à l'utilisation de grands caches sur la puce, qu'AMD appelle "Infinity Cache". Cependant, lorsque les framebuffers des applications dépassent la capacité de l'Infinity Cache, ce qui peut arriver fréquemment dans les hautes résolutions, les performances diminuent quelque peu.



L'augmentation massive de la bande passante de la mémoire sur les composants de nouvelle génération d'AMD pourrait être une tentative d'atténuer quelque peu ces effets. Il peut également s'agir d'une tentative d'amélioration des performances dans certains types de charges de travail de calcul par le GPU. Bien que l'architecture RDNA soit axée sur les jeux, les cartes restent des accélérateurs de calcul massifs, et il est possible qu'un fournisseur ou un autre ait été déçu par la bande passante mémoire relativement limitée des cartes AMD de la génération actuelle.







Selon les fuites que nous avons vues, la Radeon RX 7900 XT devrait être basée sur le GPU Navi 31. Il devrait utiliser un seul grand Graphics Compute Die (GCD) ainsi que six Memory and Cache Dice, ou MCD. Chaque MCD possède ses propres 32 Mo de cache, ce qui donnera au RX 7900 XT jusqu'à 192 Mo de cache Infinity, voire 384 Mo si les rumeurs concernant un modèle équipé de V-Cache 3D sont exactes.



Il est très probable que les MCD devront fonctionner à la même fréquence d'horloge que la mémoire, et il se pourrait que l'utilisation de 3D V-Cache soit un autre facteur limitant le taux de transfert de la mémoire. Quoi qu'il en soit, le Navi 31 sera certainement le plus gros Radeon que nous ayons jamais vu, et nous sommes totalement prêts à l'accueillir, surtout si l'on considère les récents succès d'AMD dans le nettoyage de son pilote graphique.



