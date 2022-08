GIGABYTE lance les nouveaux portables de jeu G5 et G7 équipés de processeurs Intel Core de 12e génération.



GIGABYTE lance les ordinateurs portables GIGABYTE Gaming G5 (15,6" et Gaming G7 (17,3") équipés des derniers processeurs Intel Core de 12e génération. Les nouveaux ordinateurs portables GIGABYTE Gaming G5 et Gaming G7 répondent à un large éventail de besoins en matière de multitâche, de jeu et de divertissement grâce au processeur Intel Core i5-12500H de 12e génération doté de 12 cœurs et 16 threads avec une horloge burst maximale de 4,5 GHz. Les ordinateurs portables de jeu G5 et G7 sont également équipés des cartes graphiques de la série NVIDIA GeForce RTX 30.







Les nouveaux ordinateurs portables GIGABYTE G5 et G7 sont disponibles en plusieurs variantes avec plusieurs options graphiques, notamment les graphiques GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3050 Ti et GeForce RTX 3060 pour ordinateur portable. Cependant, toutes les variantes sont équipées du processeur Intel Core i5-12500H uniquement. Pour le stockage, tous les modèles sont équipés d'un SSD NVMe PCIe Gen4 de 512 Go et d'une mémoire DDR4-3200 de 16 Go (2x8 Go) - extensible à 32 Go. Tous les modèles sont équipés de ports USB 3.2 Gen2 Type-C, mais les modèles haut de gamme G5 KE et G7 KE équipés de la GeForce RTX 3060 sont également dotés d'une connectivité Thunderbolt 4 Type-C.



GIGABYTE G5/G7 : Jouez à votre façon



GIGABYTE TECHNOLOGY lance des ordinateurs portables de jeu G5 de 15 pouces et G7 de 17 pouces pour offrir une expérience multitâche inégalée. Le mode de vie des gens, y compris les habitudes en matière d'études, de travail, de divertissement, etc., a considérablement changé en raison de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, les gens ont besoin d'un ordinateur portable performant et portable pour mener à bien leur nouvelle vie quotidienne. Cela conduit à la création ultime de la dernière génération d'ordinateurs portables de jeu multitâches de GIGABYTE.



Contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, le motif Mecha très tendance est adopté sur la surface de la sacoche de l'ordinateur portable pour afficher un goût personnel prononcé. Avec l'accent mis sur le "multitâche" pour attirer les joueurs de la génération Z, les ordinateurs portables de la série G ne sont pas seulement conçus pour le jeu, mais offrent un bel équilibre entre le divertissement et les capacités de travail.



En termes de performances de jeu, les ordinateurs portables sont équipés de puces NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, RTX™ 3050 Ti et 3060. En adoptant l'architecture primée NVIDIA Ampere, la percée des performances graphiques peut prendre en charge la technique de dessin via le ray tracing, ainsi que l'intelligence artificielle avancée, pour afficher des effets d'ombre et de lumière plus vifs. Cela vous permettra certainement de jouer à des chefs-d'œuvre des jeux AAA. Les GPU des portables de la série RTX 30 sont également dotés des toutes nouvelles technologies Max-Q de 3e génération pour une puissance et des performances optimales, la vitesse de calcul globale et l'expérience de jeu seront remarquablement améliorées. Équipés du système de refroidissement unique WINDFORCE, de ventilateurs doubles à 59 pales hautement efficaces, de 5 caloducs exclusifs et de 4 évents d'échappement, les ordinateurs portables peuvent dissiper la chaleur générée par le fonctionnement à grande vitesse du CPU et du GPU, et exercer leurs performances à 100 % de manière stable et complète.



En plus de l'amélioration des performances, la portabilité du G5/G7 a fait une autre percée significative. Débarrassé de l'impression stéréotypée que le corps d'un ordinateur portable haute performance doit être encombrant et lourd, la taille des ordinateurs portables a été réduite de 22% par rapport aux ordinateurs portables des générations précédentes. L'ordinateur portable serait un accessoire élégant, qui peut être transporté d'une seule main en toute occasion, comme les cours et les réunions. Pour les groupes de joueurs polyvalents, les ordinateurs portables peuvent également offrir des spécifications complètes, notamment un écran de jeu avec un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz. Le port Type-C de Thunderbolt 4 est également introduit, offrant une vitesse de transmission allant jusqu'à 40 Gbps. Les ordinateurs portables comprennent également des ports de sortie vidéo riches et des ports d'E/S complets, aidant les utilisateurs à créer facilement des environnements multitâches à tout moment et en tout lieu. L'emplacement SSD prend en charge le PCle Gen4 à grande vitesse, afin de réduire le temps d'attente pour la lecture et la copie de fichiers volumineux. Les utilisateurs bénéficient de performances de jeu puissantes et profitent de performances multitâches sans précédent. Les ordinateurs portables ne servent pas seulement à s'amuser dans les jeux, mais aussi à se battre dans la vie quotidienne.



Voici les fiches techniques :



GIGABYTE G5 Séries







GIGABYTE G7 Séries







Pour en savoir plus sur les nouveaux ordinateurs portables de jeu G5 et G7 équipés de processeurs Intel Core de 12e génération, veuillez consulter les liens des pages produits ci-dessous.



- GIGABYTE G5 Intel 12th Gen (G5 KE/G5 ME/G5 GE) : Cliquez ICI,

- GIGABYTE G7 Intel 12th Gen (G7 KE/G7 ME/G7 GE) : Cliquez ICI.



