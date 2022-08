LG nous propose un nouvel écran PC : Le 48GQ900-B.



LG a présenté l'écran de jeu 48GQ900-B avec un écran EL organique de 47,5 pouces. L'adoption d'un écran EL organique permet un temps de réaction de 0,1 milliseconde.



















L'adoption d'un panneau EL organique permet un temps de réaction de 0,1 milliseconde. En outre, il prend en charge les taux de rafraîchissement et les taux de rafraîchissement variables (VRR) de 120Hz en fonctionnement normal et 138Hz lors de l'overclocking, ainsi que les technologies de synchronisation d'affichage AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync Compatible. Les spécifications primaires sont une luminosité de 330 cd / m2 au temps standard, un pic de 480 cd / m2, une gamme de couleurs de 99 pour cent DCI-P3, un rapport de contraste de 1,5 million à un, une couleur d'affichage d'environ 1,07 milliards de couleurs, et un angle de vision horizontal / vertical de 178 degrés.



L'interface se compose de HDMI x 3, DisplayPort x 1, hub USB 3.0 x 2, sortie casque x 1, et sortie numérique optique x 1, et le haut-parleur est un haut-parleur stéréo 20W x 2 à haut rendement. Le "mode DAS" élimine la latence de sortie, le "stabilisateur de noir" améliore la vision dans les environnements sombres, et le "compteur FPS" indique le taux d'images pour les jeux. Le corps principal a une largeur de 1 071 mm, une profondeur de 185 mm, une hauteur de 660 mm et un poids de 16,8 mm.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Le prix est de : 1 299 Dollars.



THE GURU3D