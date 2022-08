Les pilotes Radeon 22.7.1 non officiels de NimeZ apportent la technologie de suppression du bruit aux GPU pré-RDNA.



Les packs de pilotes non officiels ont tendance à débloquer des fonctions en dehors du jeu de fonctions d'un produit, et le plus important d'entre eux pour les GPU Radeon d'AMD est la série NimeZ. Leur dernier pack de pilotes basé sur la version 22.7.1 étend la prise en charge de la technologie Radeon Noise Suppression aux GPU d'ancienne génération (antérieurs à la série RX 5000). Cela couvre les séries RX 500/400 "Polaris", les séries RX Vega, et même l'architecture Graphics CoreNext beaucoup plus ancienne (séries R# 300 et 200 d'il y a une décennie).







Plus important encore, cette technologie s'applique aux différentes générations d'APU AMD Ryzen et A-series. L'utilisation de pilotes non officiels n'est pas couverte par la garantie du produit, mais votre carte graphique pré-RDNA n'est probablement pas couverte de toute façon.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP