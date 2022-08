Suite aux 20 ans de be quiet! et aux nouveaux produits FX qui découlent de références qui sont plébiscitées par de nombreux utilisateurs, pc-boost a le plaisir de vous proposer les tests de deux des trois nouvelles références sous les noms de :

- Pure Base 500 FX, qui est une belle évolution du Pure Base 500 DX

- Pure Loop 2 FX, qui est également une belle évolution du Pure Loop

Pour ces deux références, voici les introductions :

La marque be quiet! fête ses 20 ans. Et pour cette occasion, la marque vient de sortir de toutes nouvelles références sous l'appellation FX, dont entre autres le Pure Base 500 FX.

Basé sur le boitier Pure Base 500 DX qui a un vif succès entre autres auprès les gamers, ce Pure Base 500 FX apporte quelques nouveautés, comme les ventilateurs Pure Wings 2 qui ont été remplacés par des ARGB Light Wings et en nombre plus conséquent, mais également la disposition de ces derniers qui si on en croit leurs placements, pourrait apporter un réel plus en termes de refroidissement des composants et de la configuration en entier.

Alors, est-ce juste un restyling ou une réelle nouveauté avec ces nouveaux ventilateurs et le RGB ?

Ca y est, pour son vingtième anniversaire, be quiet! sort de nouveaux produits sous une appellation FX, et répondant à des demandes spécifiques RGB. Et dans la famille des produits spéciaux "FX", nous demandons le watercooling AIO sous le joli nom de Pure Loop 2 FX.

Nous avions déjà testé le Pure Loop 360mm, mais avec un processeur, certes avec un gros TDP, mais un peu ancien, nous allons maintenant tester la référence équivalente, mais en FX, avec un processeur récent, affichant également un beau TDP.

Mais que vont donner les résultats finaux, outre le fait de ramener une touche RGB ?