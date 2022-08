CORSAIR iCUE 4.25/4.26 : K70 PRO MINI, HS55/HS65 WIRELESS, VENGEANCE RGB DDR5, NVIDIA Broadcast...







CORSAIR publiait mi-juillet la version 4.25.155 des pilotes iCUE 4 qui ajoutaient le support de nombreux nouveaux matériels comme le clavier K70 PRO MINI WIRELESS, le PC portable VOYAGER a1600 et son récepteur sans fil intégré Slipstream Module ou encore les alimentations HX1000i et HX1500i.







Mais CORSAIR ne s'est pas arrêté là puisque la version 4.26.110 de l'iCUE 4 a déjà été publiée le 25 juillet 2022 et ajoute à son tour, d'après nos constatations, le support de nouveaux périphériques comme les casques audio HS55 WIRELESS Gaming Headset et HS65 WIRELESS Gaming Headset qui n'ont pas encore été annoncés par le constructeur. Comme leur nom l'indique, ces deux casques seront des éditions sans fil des casques HS55 SURROUND et HS65 SURROUND que nous connaissons déjà et on peut supposer que le HS65 WIRELESS supportera la technologie SoundID de Sonarworks pour personnaliser le profil audio tout comme c'est le cas du HS65 original (en utilisant son adaptateur USB).



Par ailleurs, on s'aperçoit que ce nouvel iCUE 4.26 ajoute le support des toutes nouvelles barrettes de mémoire VENGEANCE RGB DDR5 qui reprennent les mêmes caractéristiques que les VENGEANCE DDR5 existantes mais avec l'éclairage par LED RGB en plus. D'ailleurs, l'iCUE 4.26 n'autorise que la configuration de cet éclairage RGB puisque la personnalisation des profils mémoire DDR5 Intel Extreme Memory Profile 3.0 (XMP 3.0) est toujours considérée comme expérimentale et réservée à la version 4.18 Preview (beta) de l'iCUE et encore il faut posséder une carte mère ASRock ou GIGABYTE.



Pour finir, disons un mot de la technologie NVIDIA Broadcast qui a été intégrée par CORSAIR à la version 4.25 du logiciel iCUE. Cela permet donc d'activer et d'ajuster les fonctionnalités de suppression du bruit de fond et de suppression de l'écho dans la pièce avec le microphone des casques audio CORSAIR directement depuis l'interface de l'iCUE ce qui sera sans doute plus pratique qu'avec l'utilitaire autonome Broadcast proposé par NVIDIA. Pour rappel, la technologie NVIDIA Broadcast utilise des algorithmes d'intelligence artificielle exécutés par les cœurs Tensor des GPU GeForce RTX pour améliorer la clarté audio durant une discussion. Sachez au passage que NVIDIA Broadcast a déjà été intégré dans d'autres applications de configuration de périphériques de jeu comme le G HUB de Logitech l'année dernière.



Tous les casques audio CORSAIR compatibles avec l'application iCUE peuvent profiter de NVIDIA Broadcast. Pour l'activer, il suffit d'installer le composant logiciel NVIDIA Broadcast Technologies depuis l'iCUE ce qui ajoutera le module correspondant dans l'interface. Evidemment une carte graphique NVIDIA GeForce RTX des séries 20 ou 30 est requise.



Téléchargement



- Drivers CORSAIR iCUE 4.26.110 pour Windows 7/8/8.1/10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Quelques vidéos de présentations :



- How To Setup NVIDIA Broadcast in CORSAIR iCUE : Cliquez ICI.

- CORSAIR Vengeance RGB DDR5 Memory : Cliquez ICI.

- CORSAIR K70 Pro Mini Wireless 60% Mechanical Gaming Keyboard : Cliquez ICI.

- CORSAIR Voyager a1600 Gaming Laptop : Cliquez ICI.



