Les spécifications "présumées" de la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ont été dévoilées.



Les spécifications présumées de la carte graphique GeForce RTX 4070 Ti de NVIDIA ont été révélées et elle pourrait bien égaler la RTX 3090 Ti en termes de performances.







La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti disposerait de 7680 cœurs, de 12 Go de mémoire GDDR6X et des performances de la RTX 3090 Ti







Selon le leaker Kopite7kimi, la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti pourrait bien être une bête de course, offrant des performances comparables à celles de la GeForce RTX 4090 Ti, la carte phare actuelle. Le leaker a fait état de nouvelles spécifications et il semble que la série 4070 bénéficiera de limites de puissance beaucoup plus élevées que ses prédécesseurs.



Spécifications "attendues" du NVIDIA GeForce RTX 4070







La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti devrait utiliser le cœur du GPU AD104 avec 7680 cœurs ou 60 unités SM. D'après les fuites précédentes, nous savons également que le GPU AD104 disposera de 48 Mo de cache L2 et jusqu'à 160 ROP, ce qui est tout simplement insensé. Cela représente une augmentation de 25 % du nombre de cœurs et une multiplication par 12 du cache par rapport à la GeForce RTX 3070 Ti qui utilise le cœur GPU GA104.



Les vitesses d'horloge ne sont pas encore confirmées, mais étant donné que le processus TSMC 4N est utilisé, nous nous attendons à des horloges entre 2,0 et 3,0 GHz. La vitesse d'horloge plus élevée que d'habitude vient du fait que NVIDIA fait un saut de deux nœuds, étant donné que les GPU Ampere avec le nœud 8nm de Samsung étaient en réalité un nœud de processus 10nm avec quelques optimisations. NVIDIA saute le 7nm et va directement vers un nœud de 5nm et même pas la variante vanille mais une version optimisée de celle-ci. Avec Pascal sur le nœud TSMC 16nm, NVIDIA a fait un énorme saut de fréquence et nous pouvons nous attendre à un saut similaire cette fois-ci aussi.



En ce qui concerne les spécifications de la mémoire, la GeForce RTX 4070 Ti devrait être dotée de capacités GDDR6X de 12 Go qui seraient cadencées à des vitesses de 21 Gbps sur une interface de bus de 192 bits pour une bande passante de 504 Gbps. Alors que la RTX 4070 devrait avoir un TBP de 300W, la RTX 4070 Ti pourrait avoir une limite de puissance de 400W. Il pourrait s'agir de la limite de puissance pour les conceptions personnalisées, la Founders Edition se situant entre 325 et 350W. La carte graphique devrait être basée sur le design du PCB PG141-SKU331.







En ce qui concerne ses caractéristiques, les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti sont dotées de toutes les fonctionnalités modernes de NV telles que les derniers cœurs Tensor de 4e génération, les cœurs RT de 3e génération, les derniers encodeurs NVENC et décodeurs NVCDEC, et le support des dernières API. Ils intègrent toutes les fonctionnalités modernes de RTX telles que DLSS, Reflex, Broadcast, Resizable-BAR, Freestyle, Ansel, Highlights, Shadowplay et le support G-SYNC. Les performances sont censées égaler facilement celles d'une RTX 3090 Ti, une carte à 999 $ US (MSRP). Nous pourrions donc avoir ce genre de performances sur une carte graphique de 599 à 649 $ US.



Spécifications préliminaires de la série NVIDIA GeForce RTX 4070 :







