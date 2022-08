ASUS lance le Chromebook CX1 de 14 pouces.



ASUS annonce aujourd'hui l'arrivée de l'ASUS Chromebook CX1, un tout nouvel ordinateur portable léger et durable, à l'esthétique tendance, et conçu pour répondre aux besoins du mode de vie moderne en déplacement. Doté d'un écran FHD clair et lumineux de 14 pouces, l'ASUS Chromebook CX1 est alimenté par un processeur Intel Pentium Silver à quatre cœurs. Il est également équipé du WiFi 6 (802.11ax) et d'une batterie longue durée offrant jusqu'à 12 heures de productivité sur une seule charge, ce qui permet aux utilisateurs d'accomplir leurs tâches quotidiennes en toute liberté. Une charnière à 180° permet de l'ouvrir complètement et de le poser à plat sur un bureau ou une table, ce qui facilite le partage d'idées, de visuels, d'échantillons et de conceptions lorsque vous travaillez avec des amis, des collègues ou des clients.







Avec des performances fluides, une sécurité robuste et des fonctionnalités pratiques, l'ASUS Chromebook CX1 est parfait pour permettre un divertissement et une productivité sans faille pour tous, et il est prêt pour le monde post-pandémique du travail et de l'apprentissage hybride. L'ASUS Chromebook CX1 incarne le style pur avec un look et un toucher résolument tendance. Léger (1,47 kg), il s'inscrit également dans une démarche de développement durable en intégrant des matériaux recyclés pour le rendre plus écologique. La charnière à 180° permet de poser l'appareil complètement à plat sur un bureau, une table ou sur les genoux, ce qui facilite la collaboration et le partage de contenu avec des amis ou des collègues à proximité.











La résilience, intégrée



Grâce à des renforts structurels qui renforcent la résistance du châssis, l'ASUS Chromebook CX1 est solidement construit et offre une grande durabilité pour une utilisation quotidienne et les voyages. Il répond également aux tests militaires américains MIL-STD 810H, qui sont plus rigoureux et plus exigeants que jamais. En outre, l'appareil subit des tests internes rigoureux, notamment des tests de pression, de choc et de chute du panneau, afin de garantir une résistance et une résilience maximales. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter des chocs quotidiens.



Une productivité intelligente



Avec son puissant processeur Intel jusqu'à quatre cœurs, l'ASUS Chromebook CX1 offre d'excellentes performances pour des expériences réactives avec vos applications préférées. Il offre également le WiFi 6 double bande pour des signaux forts et stables et des vitesses ultrarapides, permettant de charger du contenu en ligne en un clin d'œil. Sa connectivité est encore améliorée par les technologies exclusives d'ASUS, telles que ASUS WiFi Master pour ChromeOS, qui garantissent une vitesse, une stabilité et une portée accrues des connexions WiFi, aidant ainsi les utilisateurs à rester connectés partout.



L'ASUS Chromebook CX1 est également très économe en énergie, avec une batterie longue durée conçue pour durer jusqu'à 12 heures sur une seule charge, ce qui permet de travailler ou de jouer tout au long de la journée.



Le meilleur de ChromeOS



Associé aux capacités complètes de Google Workspace et d'autres applications de productivité de Google Play[iv], l'ASUS Chromebook CX1 dispose de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir vos tâches, en un seul endroit. Les mises à jour et la protection antivirus sont à la fois intégrées et automatisées, ce qui garantit la sécurité de l'appareil et de ses données, et permet à l'utilisateur de toujours bénéficier des dernières fonctionnalités et protections.



Les utilisateurs peuvent en faire plus rapidement en utilisant leur voix sur l'ASUS Chromebook CX1. L'envoi d'un e-mail, la recherche de documents, l'écoute de musique, l'accès à un calendrier ou le contrôle d'appareils domestiques intelligents peuvent être exécutés en disant "Ok Google", sans avoir à changer d'application ou d'écran.



Chaque achat d'un ASUS Chromebook CX1 donne également droit à un abonnement de 12 mois à Google One. L'abonnement comprend 100 Go de stockage en nuage à utiliser dans Google Drive, Gmail et Google Photos, ainsi que de nombreux autres avantages supplémentaires, le tout dans un seul plan familial partageable.



TECHPOWERUP