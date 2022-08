COLORFUL lance les cartes mères CVN B660I Mini-ITX.



Colorful Technology Company Limited, fabricant professionnel de cartes graphiques, de cartes mères, de solutions tout-en-un pour le jeu et le multimédia, et de stockage haute performance, présente les cartes mères CVN B660I GAMING FROZEN et CVN B660I GAMING Mini-ITX, dernières nées des cartes mères de la série CVN pour les processeurs Intel Core de 12e génération. La carte mère GAMING FROZEN présente un PCB blanc de l'avant à l'arrière, complété par des dissipateurs de refroidissement CVN argentés.







Les cartes mères CVN B660I sont parfaites pour les amateurs de PC à petit facteur de forme qui recherchent une centrale compacte. La carte mère Mini-ITX est dotée d'une conception de phase d'alimentation 8+1 Dr MOS et de deux emplacements DIMM DDR4 prenant en charge jusqu'à 64 Go de capacité bicanal, et jusqu'à la fréquence DDR4-4600 (OC). La carte mère dispose de deux emplacements M.2 (PCIe 4.0 + PCIe 3.0), prenant en charge jusqu'à deux SSD NVMe pour le stockage.







Deux emplacements M.2



Les cartes mères CVN B660I GAMING FROZEN et CVN B660I GAMING sont toutes deux équipées de deux emplacements M.2. À l'avant se trouve un emplacement PCIe Gen4x4 M.2 2280 avec CVN Cooling Armor qui fournit un refroidissement passif amélioré aux SSD NVMe. À l'arrière se trouve un emplacement PCIe Gen3x4 M.2 2280 pour les SSD NVMe PCIe Gen3 afin de fournir un stockage à grande vitesse pour les jeux et la productivité.



Interface utilisateur du BIOS redessinée



Les séries Z690 et B660 sont dotées d'une interface utilisateur (IU) de BIOS nouvellement redessinée qui vise à rendre la navigation plus facile et plus intuitive. Les fonctions d'overclocking rapide se trouvent désormais dans un seul onglet. Pour les utilisateurs avancés, les modes d'overclocking et les réglages avancés se trouvent également sous l'onglet Advanced. La surveillance, le profil des ventilateurs, le contrôle intelligent des ventilateurs et les informations générales sur le matériel sont organisés et simplifiés sur la page d'accueil du BIOS.



Connectivité haut débit



La CVN B660I GAMING FROZEN est équipée des dernières fonctions de connectivité, notamment un port 2.5 GbE et Wi-Fi 6 pour une connexion rapide avec ou sans fil. Les cartes mères sont également équipées d'un port USB 3.1 Gen1 Type-C sur l'entrée/sortie arrière, de quatre ports USB 2.0 et de deux ports USB 3.2. Les cartes mères disposent également d'une embase USB 3.2 Gen1 Type-C pour les ports USB-C du châssis de bureau.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



Les cartes mères COLORFUL CVN B660I GAMING FROZEN et CVN B660I GAMING sont désormais disponibles chez les revendeurs partenaires de certaines régions, respectivement au prix de 159 Dollars pour FROZEN et 154 Dollars pour le Gaming.



Pour plus d'informations : COLORFUL CVN B660I GAMING FROZEN et CVN B660I GAMING.



TECHPOWERUP