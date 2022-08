FSP présente les alimentations de la série HYDRO PTM X Pro.



Les nouvelles alimentations de la série HYDRO PTM X PRO de FSP offrent une polyvalence inégalée. Un tout nouveau design révolutionnaire intégré dans un châssis robuste de 130 mm. Hautement compatible avec tout boîtier de PC mid-tower. Le revêtement conforme de qualité industrielle protège l'alimentation dans des conditions difficiles.







Certifiées 80 Plus Platinum, les dernières alimentations de la série HYDRO PTM X PRO sont entièrement modulaires et délivrent jusqu'à 1000 W avec un faible niveau de bruit et une puissance à haut rendement sur tous les composants connectés. Dotées du commutateur de contrôle de ventilateur Eco semi-sans ventilateur de FSP, ces nouvelles unités d'alimentation constituent le meilleur choix pour les utilisateurs à la recherche d'une unité de système sans bruit.







Disponibles pour les utilisateurs en unités de 850 W et 1000 W, les alimentations de la série HYDRO PTM X PRO conviennent parfaitement aux joueurs et aux créateurs de contenu qui recherchent des performances supérieures et une durabilité exceptionnelle. Conçues pour offrir des performances exceptionnelles en cas de charge de travail élevée, les alimentations de la série HYDRO PTM X PRO utilisent des condensateurs japonais de qualité supérieure, notamment des condensateurs de masse conçus pour résister à une tension de 450 V et à une température de 105 °C, et pour éviter le fameux problème de fuite de condensateur. De plus, la conception des modules DC-DC 3,3 V et 5 V améliore la fiabilité et permet une compatibilité élevée des composants avec un faible bruit d'ondulation qui réduit efficacement les interférences des composants du système, prolongeant ainsi la durée de vie du matériel.







Mettant en valeur les capacités d'ingénierie supérieures de FSP, ces nouvelles alimentations sont dotées de technologies de pointe comme la topologie en demi-pont LLC qui permet une commutation sans tension des commutateurs principaux, réduisant ainsi les pertes de commutation et augmentant considérablement l'efficacité du système. En outre, la conception de la sortie d'alimentation à rail unique +12V permet une alimentation efficace des cartes graphiques modernes, garantissant des performances et une stabilité exceptionnelles. En conclusion, les nouvelles alimentations de la série HYDRO PTM X PRO de FSP sont le meilleur choix pour les joueurs et les créateurs de contenu qui cherchent à construire des systèmes de haute performance dans un boîtier mid-tower compact. Elles offrent des performances exceptionnelles, une stabilité inégalée et une durabilité à vie.



Pour plus d'informations : Visitez les pages produits de l'HYDRO PTM X Pro 850 W et de l'HYDRO PTM X Pro 1000 W.



Les Prix :



- Hydro PTM X Pro 1000 W : 199 Dollars,

- Hydro PTM X Pro 850 W : 179 Dollars.



