ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le ROG Strix XG32UQ.



ASUS a dévoilé son premier écran ROG Strix de 32 pouces avec une résolution 4K sous la forme du XG32UQ. Il est doté de toutes les caractéristiques que l'on peut attendre d'un écran 4K moderne, comme le HDMI 2.1 et un mode 120 Hz pour les consoles. Il dispose évidemment aussi d'un port DP 1.4 et prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 160 Hz grâce à sa dalle Fast IPS. Il est certifié pour FreeSync Premium Pro et est compatible G-Sync, tout en ayant une certification DisplayHDR 600. Curieusement, ASUS n'a pas implémenté la prise en charge de l'USB-C, et le XG32UQ ne peut pas non plus fonctionner comme un KVM, une fonctionnalité qui est devenue assez standard sur les moniteurs haut de gamme comme celui-ci. Il dispose toutefois d'une entrée USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-B et de deux sorties USB 3.2 Gen 1 Type-A.



















La dalle respecte 96 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et 130 % de l'espace colorimétrique sRGB et la luminosité typique en mode SDR est de 450 cd/m². ASUS a également implémenté ses fonctions visuelles de jeu et ce que la société appelle un flou de mouvement extrêmement faible. L'écran est calibré en usine, de sorte que le XG32UQ devrait pouvoir être utilisé aussi bien pour le travail que pour les jeux. ASUS a également pris une feuille du livre de jeu de Corsair en mettant en œuvre un montage à vis en haut du support, à laquelle quelque chose comme un support de webcam pourrait être adapté. Il n'y a pas de mot sur le prix, mais en se basant sur les prix de produits similaires, nous nous risquons à penser qu'il se situera autour de 1 000 Dollars.



TECHPOWERUP