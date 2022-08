AMD présente Radeon Raytracing Analyzer 1.0.



Aujourd'hui, l'AMD GPUOpen a annoncé qu'AMD a développé un nouvel outil pour les développeurs de jeux utilisant les technologies de ray tracing pour aider à organiser les géométries des modèles dans leurs scènes. Appelé Radeon Raytracing Analyzer (RRA) 1.0, il est officiellement disponible en téléchargement pour Linux et Windows et fait partie de la Radeon Developer Tool Suite. Les géométries de rendu passant lentement de la rastérisation au ray tracing, les développeurs ont besoin d'un outil qui leur indique les problèmes de performance et les diverses solutions de contournement. Avec RRA, AMD a permis à tous les développeurs Radeon de posséder un outil qui répondra à de nombreuses questions telles que : combien de mémoire la structure d'accélération utilise-t-elle, quelle est la complexité du BVH implémenté, combien de structures d'accélération sont utilisées, la géométrie dans l'axe BLAS est-elle suffisamment alignée, etc. Les développeurs trouveront cet outil très intéressant pour leurs charges de travail de ray tracing.







AMD



RRA peut fonctionner parce que les ingénieurs de nos pilotes Radeon Software ont travaillé dur pour ajouter la prise en charge du raytracing à la technologie de nos pilotes de développement. Cela signifie qu'une fois votre application exécutée en mode développeur (à l'aide du panneau Radeon Developer Panel fourni avec RRA), le pilote peut enregistrer toutes les structures d'accélération d'une scène en cliquant sur un seul bouton. L'outil Radeon Raytracing Analyzer peut ensuite charger et interroger les données générées par le pilote, en les présentant de manière conviviale.



GPUOPEN