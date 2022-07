Profitez de promotions exceptionnelles sur les cartes graphiques Radeon et les processeurs Ryzen pendant le GAME ON AMD

AMD a lancé une promotion à durée limitée, GAME ON AMD, offrant aux joueurs du monde entier de superbes offres pour s’équiper des dernières et meilleures technologies pour profiter de leurs jeux favoris. Cet événement, qui a débuté le 25 juillet comprend plusieurs annonces allant jusqu’au 5 août et propose des économies sur de nombreux produits AMD, comme les cartes graphiques Radeon RX Série 6000 ou les processeurs Ryzen Série 5000 éligibles.

Les produits AMD offrent de nombreuses fonctionnalités et possibilités pour faire passer le gaming au niveau supérieur, incluant :

FidelityFX Super Resolution 2.0 – Une technologie de pointe de suréchantillonnage temporel permettant de booster les IPS dans les jeux supportés tout en délivrant une qualité d’image similaire voire meilleure que la définition native, sans le besoin d’une partie matérielle dédiée au Machine Learning. A ce jour, le FSR 1.0 et le FSR 2.0 sont disponibles ou le seront prochainement dans plus de 110 jeux, avec d’autres titres bientôt compatibles.

Radeon Super Resolution – Une fonctionnalité de suréchantillonnage intégré au pilote qui utilise le même algorithme que le FSR 1.0, offrant une définition proche du natif et des performances améliorées dans les jeux fonctionnant en mode plein écran exclusif sur des parties graphiques basées sur RDNA, tout en fonctionnant sur des milliers de jeux.

AMD Smart Access Memory Technology (SAM) – Débloquez des performances supérieures en associant une carte graphique AMD Radeon RX Série 6000 à certains processeurs AMD Ryzen pour PC fixe et aux cartes mères AMD Série 500 en permettant aux processeurs d’accéder à l’intégralité de la mémoire haute vitesse GDDR6 de la carte graphique.

AMD Infinity Cache - Le cache de données de dernier niveau intégré à la puce du GPU réduit la latence et la consommation d'énergie pour offrir des performances de jeu globales supérieures à celles des architectures traditionnelles.

En plus de l'offre GAME ON AMD, les joueurs qui achètent des cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series ou des ordinateurs de bureau et portables Radeon RX Série 6000 éligibles chez les détaillants participants peuvent profiter des offres AMD Radeon Raise the Game et Radeon Raise the Game : Fully Loaded, offrant jusqu'à 180€ de valeur supplémentaire avec des copies de jusqu'à trois titres passionnants avec leur achat. Pour connaître les conditions générales des offres groupées Radeon Raise the Game et Radeon Raise the Game Fully Loaded, rendez-vous sur www.amdrewards.com/terms.

Consultez la liste complète des offres GAME ON AMD Radeon et Ryzen ici, qui bénéficiera de mises à jour liées aux annonces et offres supplémentaires des partenaires détaillants dans les jours à venir.