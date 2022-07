AMD nous propose les RADEON SOFTWARE Adrenalin Edition : 22.7.1 Bêta.



AMD a publié mardi les pilotes AMD Software Adrenalin 22.7.1, qui comprennent plusieurs mises à jour majeures du jeu de fonctionnalités. Pour commencer, AMD a mis à jour de manière significative son ICD OpenGL (pilote client installable), qui peut avoir une augmentation incroyable de 79 pour cent des taux de trame à 4K avec les paramètres "Fabulous", comme mesuré sur le fleuron RX 6950 XT, et jusqu'à 75 pour cent, comme mesuré sur l'entrée de gamme RX 6400. AMD Noise Suppression, une nouvelle fonction qui vous permet d'éliminer les appels vocaux et les conversations dans les jeux, fait également son apparition. Le logiciel s'appuie sur l'IA pour filtrer les bruits de fond qui ne s'identifient pas à la voix de premier plan. La prise en charge de la Super Résolution Radeon a été étendue aux GPU des séries RX 5000 et RX 6000 fonctionnant sur des ordinateurs portables équipés de processeurs Ryzen et de configurations graphiques hybrides.







En outre, Adrenalin 22.7.1 ajoute l'optimisation pour "Swordsman Remake", la prise en charge de Radeon Boost plus VRS avec "Elden Ring", "Resident Evil VIII" et "Valorant". Les pilotes améliorent la prise en charge de Windows 11 22H2 Update, et Agility SDK 1.602 et 1.607. Quelques extensions supplémentaires de l'API Vulkan sont ajoutées à cette version. Parmi les quelques problèmes corrigés, citons des performances F@H inférieures aux attentes sur les cartes de la série RX 6000, la désactivation de l'arrêt du ventilateur au ralenti par Auto Undervolt, le gel de "Hitman 3" lors du passage d'une fenêtre à l'autre en mode plein écran exclusif, l'upscaling de vidéos Web floues sur certaines cartes de la série RX 6000 et le verrouillage des framerates par Enhanced Sync à 15 FPS lors de la lecture vidéo sur des moniteurs étendus.







Points forts







- Swordsman Remake.

- Radeon Boost utilisant le Variable Rate Shading avec Elden Ring, Resident Evil Village et VALORANT.

- Microsoft Windows 11 version 22H2.

- Microsoft Agility SDK Release 1.602 incluant de nouvelles fonctionnalités mineures.

- Microsoft Agility SDK Release 1.606 incluant le Microsoft Shader Model 6.7.

- Extensions Vulkan supplémentaires. Cliquez ici pour plus d'informations.



Suppression du bruit AMD



Notre toute dernière fonctionnalité : AMD Noise Suppression réduit les bruits de fond provenant de votre environnement en utilisant un algorithme d'apprentissage profond en temps réel, offrant une plus grande clarté et une meilleure concentration, que vous soyez concentré sur une réunion importante ou sur un jeu compétitif.



Optimisations OpenGL



- Jusqu'à 79% d'augmentation des performances dans Minecraft @ 4k Fabulous settings, en utilisant Radeon Software Adrenalin 22.7.1 sur la Radeon ️ RX 6950XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.6.1 RS-491.

- Jusqu'à 75% d'augmentation des performances dans Minecraft @ 4k Fabulous settings, en utilisant le logiciel Radeon Adrenalin 22.7.1 sur la Radeon ️ RX 6400, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.6.1 RS-495.



Radeon Super Resolution



- Prise en charge étendue des GPU discrets des séries Radeon RX 5000 et 6000 sur les ordinateurs portables équipés de processeurs AMD Ryzen et de graphiques hybrides.

- RSR a été amélioré pour offrir une expérience plus transparente en mode plein écran sans bordure avec un curseur de performance/qualité pour personnaliser votre expérience de jeu.



Problèmes corrigés



- Performances de calcul de Folding@home plus faibles que prévu avec l'API OpenCL sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6800.

- La fonction Auto Undervolt peut désactiver la fonction Zero RPM du ventilateur.

- Hitman 3 peut se figer lors du passage rapide d'une fenêtre à l'autre en mode plein écran exclusif.

- La mise à l'échelle de la vidéo dans les navigateurs semble floue avec certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6900 XT Graphics.

- La synchronisation améliorée peut entraîner le blocage des jeux à 15 images par seconde en cas de lecture vidéo sur des moniteurs étendus.



