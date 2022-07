AOC annonce les moniteurs de la série V5 avec connectivité USB-C.



Le spécialiste de l'affichage AOC annonce fièrement les nouveaux moniteurs de la série V5, parfaits pour les utilisateurs à domicile ou les étudiants souhaitant mettre à niveau leur écran de bureau à domicile avec style : Les modèles V5 sans bordure 3 côtés offrent un écran fin et élégant avec un encombrement minimal et des fonctionnalités avancées telles que la connectivité USB-C avec Power Delivery 65 W. Avec des résolutions Full HD et QHD, ils sont disponibles dans des tailles allant de 24"/60,4 cm (24V5C, 24V5CE) à 27"/68,6 cm (27V5C, 27V5CE, Q27V5C) et jusqu'à 31,5"/80 cm (Q32V5CE). Les six premiers modèles de la série V5 seront disponibles à partir de juillet 2022.







Dans un monde où les pratiques de travail à domicile sont là pour rester, beaucoup ont accepté que travailler avec un écran d'ordinateur portable limité n'est ni sain ni confortable. C'est pourquoi un espace de travail dédié avec un écran et un clavier/souris est devenu un élément essentiel dans de nombreux foyers. Mais un environnement domestique élégant souffre d'un écran encombrant et d'un encombrement de câbles, ce qui compromet tout aspect de design intérieur et de bien-être.







Aujourd'hui, la série V5 est là pour embellir toute installation de bureau à domicile. L'apparence de la série V5 est attrayante mais aussi sans prétention que possible : Elle se présente en noir, avec un design sans bordures sur trois côtés, un rebord très étroit au niveau de la lunette inférieure et une base ultra-mince (12,1 mm). Elle comprend des options de support réglables en hauteur (V5C) ou plus simples (V5CE) avec une fonctionnalité d'inclinaison. Les modèles V5C sont pivotants, inclinables, pivotants (90°) et réglables en hauteur sur 130 mm pour une utilisation ergonomique dans des environnements de travail ou de divertissement.







V comme Polyvalent



La polyvalence est au cœur de la série V5 : Tous les modèles sont dotés d'un hub USB 3.2 à 4 ports et d'un connecteur USB-C avec Power Delivery de 65 watts. Les étudiants qui ramènent leurs tablettes/ordinateurs à la maison, ou les utilisateurs flexibles de WFH qui ramènent leur ordinateur portable à la maison pour continuer à travailler à leur bureau, peuvent simplement connecter leurs appareils pour étendre/mirrorer leur affichage sur leurs moniteurs avec un seul câble USB-C. La connexion USB-C alimentera/chargera également le dispositif tout en transférant simultanément le signal d'affichage et en offrant un accès aux autres dispositifs sur le hub USB intégré.



Élégant à l'extérieur, riche à l'intérieur



L'ADN fiable de l'expertise d'AOC en matière d'affichage est bien sûr présent dans la série V5. Les panneaux IPS (pour les 24 et 27 pouces) ou VA (pour les 32 pouces) à large gamme (120 % sRGB ou plus, 90 % DCI-P3 ou plus) et aux couleurs précises donnent vie aux images avec des couleurs éclatantes, des teintes vives et des nuances naturelles. Leur taux de rafraîchissement de 75 Hz surpasse les 60 Hz des modèles de bureau ordinaires, tandis qu'un temps de réponse GtG de 4 ms et la prise en charge d'AMD FreeSync rendent la série V5 viable pour les sessions de jeu occasionnelles après l'heure. Les haut-parleurs intégrés (3Wx2, et 5Wx2 pour le Q32V5CE) et la prise casque complètent l'ensemble pour tout type de divertissement.



Équipés d'écrans IPS à résolution Full HD (1920x1080), les modèles compacts 24" 24V5C et 24V5CE peuvent facilement trouver leur place sur le plus petit des bureaux.

Dans la tranche de taille 27", AOC propose également trois modèles avec des panneaux IPS, les modèles 27V5C et 27V5CE en Full HD, ou le Q27V5C avec une résolution QHD (2560x1440). Le Q27V5C, qui est aujourd'hui le meilleur choix en termes de taille et de résolution, offre une netteté et une clarté accrues, ainsi qu'une meilleure surface d'écran.



En tant que plus grand modèle de la série, le Q32V5CE offre un écran VA de 31,5 pouces sans cadre sur trois côtés, avec une résolution QHD (2560x1440). Couvrant une grande partie du champ de vision de l'utilisateur avec un encombrement réduit, le Q32V5CE convient aux utilisateurs qui ont besoin d'une grande surface d'écran dans un espace restreint. Le support du Q32V5CE offre un réglage de l'inclinaison de -5/23°, mais prend également en charge l'option de montage VESA comme les autres modèles, ce qui permet d'utiliser des bras de moniteur. Avec un taux de contraste de 3000:1 grâce à sa dalle VA, regarder des films en streaming ou jouer occasionnellement sur ce grand écran deviendra pour beaucoup un passe-temps agréable une fois le travail terminé.



Disponibilité et Prix



Les AOC 24V5C, 24V5CE, 27V5C, 27V5CE, Q27V5C et Q32V5CE seront disponibles à partir de juillet 2022 aux prix de vente conseillés ci-dessous :



- 24V5C : 249.90 euros,

- 24V5CE : 226.90 euros,

- 27V5C : 273.90 euros,

- 27V5CE : 249.90 euros,

- Q27V5C : 356.90 euros,

- Q32V5CE : 356.90 euros.



TECHPOWERUP