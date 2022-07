Bienvenue dans une nouvelle ère de jeu avec la collection Aurora de Logitech G.



Aujourd'hui, Logitech G a présenté la collection Aurora, une nouvelle collection comprenant le casque de jeu sans fil G735, le clavier de jeu sans fil G715, le clavier de jeu G713, la souris de jeu sans fil G705 et huit accessoires personnalisés. La nouvelle collection a été conçue pour être inclusive et non exclusive, répondant aux besoins et aux désirs des joueuses tout en attirant tous les joueurs à la recherche d'un design ludique et d'une expérience personnalisée. La collection Aurora présente une esthétique et un langage de conception distinctifs, tout en permettant la personnalisation par le biais d'accessoires personnalisés et d'options de couleur. Elle intègre également les technologies de pointe de Logitech G, comme la technologie sans fil haute performance LIGHTSPEED et la technologie de microphone Blue VO!CE. Le résultat est une collection de matériel qui invite tous les joueurs à venir tels qu'ils sont, tout en offrant l'ensemble de fonctionnalités avancées que tous les joueurs attendent.











"Une grande partie de l'industrie du jeu est restée bloquée dans une mentalité de taille unique. Mais cela n'a pas reflété le large éventail de consommateurs qui cherchent à s'exprimer et à jouer pour le plaisir, et cela ne correspondait certainement pas à l'engagement de Logitech de fournir des solutions pour tous les joueurs. Lorsque nous avons examiné nos propres produits de jeu, nous avons réalisé que nous pouvions en faire plus", a déclaré Ujesh Desai, vice-président et directeur général de Logitech G. "Avec la collection Aurora, nous avons créé une collection qui tient compte des différences entre les sexes et qui est axée sur le confort, la facilité d'approche et le caractère ludique.











La collection Aurora a été conceptualisée sur la base des commentaires des joueuses de toute la communauté et a pris vie grâce à une équipe composée principalement de femmes leaders en matière d'innovation, de conception, d'ingénierie et de marketing chez Logitech. La collection a été créée pour répondre aux désirs et aux besoins d'un segment sous-représenté de joueurs et pour réimaginer l'avenir du jeu où la représentation est bien présente.



Le processus de conception a été guidé par les trois principes suivants :



- Le confort : Lors de la phase de conception, l'équipe a veillé à prendre en compte des éléments tels que les cheveux longs, les lunettes, les boucles d'oreilles et les petites tailles de main. Ne pas s'arrêter à l'ajustement. L'équipe a donné la priorité à des produits dont le toucher et l'apparence étaient adaptés à des sessions de jeu prolongées, en explorant différents matériaux et finitions légers et doux au toucher.



- Accessibilité : Pour aborder les domaines d'opportunité liés à l'accessibilité, l'équipe s'est éloignée des bords tranchants, des couleurs noires et de l'esthétique criarde pour créer une expérience plus accueillante avec des tonalités plus douces, des matériaux translucides et un éclairage apaisant hors de la boîte.



- L'esprit ludique : La collection Aurora encourage l'expression personnelle. Les produits sont proposés en version de base White Mist et peuvent être personnalisés à l'aide des accessoires Pink Dawn et Green Flash. Les joueurs peuvent également montrer leur côté créatif grâce aux milliers de combinaisons d'éclairage personnalisables disponibles dans G HUB avec l'éclairage caractéristique de la collection Aurora que nous appelons Play Moods.



"Notre objectif, qui consistait à créer une collection d'accessoires de jeu incluant les femmes, nous a poussés à mettre de côté les vieilles idées et à nous poser des questions essentielles sur notre propre amour du jeu", a déclaré TIffany Beers, responsable de l'innovation dans le domaine du jeu chez Logitech G. "En nous efforçant de concevoir des produits destinés principalement aux joueuses, nous avons non seulement réussi à atteindre cet objectif, mais aussi à créer une collection qui, nous l'espérons, sera utile à un plus grand nombre de joueurs, au-delà des stéréotypes et du sexe. Nous sommes ravis de la collection Aurora et de ce qu'elle représente."



La collection Aurora se compose de :



- Casque de jeu sans fil G735 - Doté d'une finition White Mist, d'un éclairage RVB éthéré et d'un double mixage audio sur l'oreille, le G735 est une option polyvalente pour tout joueur. Le G735 est le premier casque Logitech G équipé de la nouvelle technologie de microphone Blue VO!CE permettant de moduler la voix du joueur et d'enregistrer les paramètres audio préférés dans G Hub et directement sur le casque. Le casque de jeu sans fil G735 optimise également le confort pour tous les joueurs et s'adapte aux petites tailles de tête. Les joueurs peuvent profiter de longues sessions de jeu grâce à une autonomie de plus de 56 heures (sans éclairage), et faire l'expérience de la liberté sans fil grâce à la technologie sans fil primée LIGHTSPEED de Logitech G et à la connectivité Bluetooth.



- Claviers de jeu mécaniques G715 et G713 - Le clavier de jeu sans fil G715 et le clavier de jeu G713 offrent une ambiance discrète et des performances élevées pour que les joueurs puissent s'exprimer et jouer à leur façon. Une disposition compacte, sans touches, et une hauteur réglable assurent un confort tout au long de la journée. Empaquetez-le et placez-le n'importe où grâce à une batterie rechargeable offrant 25 heures de jeu ininterrompu et à la connectivité sans fil LIGHTSPEED ou Bluetooth. Les deux claviers sont équipés d'un repose-poignets Cloud-Soft pour un confort optimal tout au long de la journée.



- Souris de jeu sans fil G705 - La souris de jeu sans fil G705 est spécialement conçue pour les petites mains, avec une forme compacte et une technologie de jeu avancée. Avec seulement 85 grammes, la G705 est conçue pour un confort et des performances durables et légers. Grâce à un capteur de qualité gaming, à la technologie sans fil LIGHTSPEED ultra-réactive, à la connectivité Bluetooth et à un bouton DPI-cycling facile à atteindre, les joueurs peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes.



- Accessoires - Approfondissez votre collection avec huit nouveaux accessoires, dont des touches fantaisistes comme le repose-poignet en forme de nuage, le charme du câble et l'étui en forme de cœur. Parmi les autres accessoires, citons les coussinets d'oreille et les microphones à perche, les plaques supérieures des claviers G713 et G715, l'arrache-clavier et la brosse, ainsi que le tapis de souris pour permettre aux joueurs de personnaliser leur style de jeu.



Pour compléter la collection Aurora, les joueurs pourront améliorer leurs streams de jeu avec une édition spéciale du microphone USB Blue Yeti premium, disponible en deux nouveaux coloris, Pink Dawn et White Mist. Ces microphones Yeti comprendront également des superpositions de flux exclusives de la collection Aurora de Streamlabs, qui permettent aux streamers de styliser leur flux pour Twitch, YouTube et Facebook. Le Yeti prend également en charge le logiciel Blue VO!CE, avec des effets vocaux amusants comme DJ Robot ou Helium Chipmunk, des outils de studio comme l'égaliseur, le limiteur et la suppression du bruit de diffusion NVIDIA, et des échantillons audio HD. Blue VO!CE est accessible sur le Logitech G HUB.



Comme tous nos produits de jeu, l'ensemble de la collection Aurora est certifiée neutre en carbone, ce qui signifie que nous finançons des compensations carbone certifiées de haute qualité pour réduire à zéro l'impact carbone du produit. Les produits contiennent des matériaux recyclés post-consommation et les emballages en papier proviennent de forêts certifiées FSC. En choisissant ces produits de jeu, vous faites votre part pour aider à soutenir la gestion responsable des forêts du monde.



Disponibilité et Prix



Tous les produits de la collection sont disponibles sur LogitechG.com et chez les détaillants internationaux. Le Logitech G735 a un prix de vente conseillé de 229.99 Dollars. Les claviers de jeu Logitech G715 et Logitech G713 TKL ont un prix de vente conseillé de 199.99 Dollars et 169.99 Dollars, respectivement. L'édition spéciale du microphone USB Blue Yeti pour la collection Aurora a un prix de détail suggéré de 129.99 Dollars. Le Logitech G705 a un prix de vente conseillé de 99.99 Dollars. Les accessoires de la collection sont disponibles sur https://www.logitechg.com/fr-fr. Pour plus d'informations, visitez notre site Web, notre blog ou connectez-vous avec nous @LogitechG.



