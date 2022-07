Team Group lance le premier SSD M.2 de l'industrie doté d'un système de refroidissement par vapeur.



Avec l'essor du calcul haute performance (HPC), la demande de refroidissement des produits industriels a considérablement augmenté en raison de l'augmentation des besoins en énergie et de la production de chaleur dans les applications et plateformes industrielles exigeantes. En réponse, Team Group a adopté la technologie de refroidissement liquide VC (Vapor Chamber), couramment utilisée pour les appareils mobiles, et a introduit la première technologie de refroidissement liquide VC pour SSD M.2 du secteur. Le tube de refroidissement liquide VC a été redessiné de A à Z pour les applications de SSD PCIe M.2 en se basant sur les taux de transfert à grande vitesse et les modèles de génération de chaleur des SSD PCIe M.2 à grande vitesse. Le résultat est un SSD PCIe M.2 refroidi par liquide avec des performances thermiques exceptionnelles qui peuvent supporter un fonctionnement à grande vitesse dans des environnements industriels difficiles et dynamiques.







Le N74V-M80 de Team Group est un SSD M.2 VC Cooling de qualité industrielle qui utilise une technologie propriétaire de refroidissement liquide (brevet de modèle d'utilité de Taiwan : M626519). Grâce aux tubes de refroidissement liquide VC spécialement conçus, le liquide de refroidissement est pompé vers la zone de chaleur du contrôleur du SSD PCIe M.2. La chaleur est ensuite transférée au dissipateur thermique à ailettes en aluminium avec une conception convective via une transition de phase gaz-liquide pour améliorer les performances thermiques. Le N74V-M80 combine les fonctions d'absorption, de conduction et de dissipation de la chaleur pour mieux transférer et réguler l'énergie thermique.







La technologie T.R.U.S.T. ("T" pour Temperature) de Team Group, qui est contrôlée par l'industrie, garantit que ses produits SSD PCIe M.2 maintiennent d'excellentes performances de transfert sur une large plage de températures allant de -40°C (-40°F) à 85°C (185°F). En outre, le N74V-M80 de Team Group utilise de la Flash TLC et prend en charge l'interface PCIe Gen3 x4 et la norme NVMe 1.3. Il offre des vitesses d'écriture et de lecture pouvant atteindre respectivement 3 400 et 2 500 Mo/s et convient aux dispositifs HPC de niveau industriel disposant d'un espace d'installation adéquat. Il peut répondre pleinement aux besoins de calcul à grande vitesse tout en restant frais et économe en énergie.



Lors des tests de performance en température, le SSD N74V-M80 avec son module thermique liquide VC a mieux réussi à maintenir une capacité d'écriture de données efficace que les SSD sans dissipateur thermique à une température ambiante de 85°C grâce à un mécanisme de ralentissement retardé, réduisant le temps d'écriture des données de 75 %. Ces caractéristiques améliorent considérablement l'efficacité et la stabilité de la lecture/écriture des données et prolongent la durée de vie du produit, ce qui en fait le choix idéal pour une mise à niveau fiable et durable d'un SSD de qualité industrielle. Team Group s'efforce continuellement d'innover dans le développement de diverses technologies de refroidissement afin que les clients puissent facilement surmonter tout problème de chauffage dans des environnements d'exploitation difficiles et bénéficier de performances de stockage supérieures. L'entreprise continuera à créer les solutions de stockage industriel les plus fiables en réponse à l'évolution du paysage et des besoins du marché du stockage industriel.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP