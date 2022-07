Antec annonce un nouveau boîtier moyenne-tour : Le DP503.



Avec un design de panneau frontal à mailles diagonales, des effets ARGB cool et beaucoup d'espace interne, Antec Inc. présente le DP503. Le boîtier est maintenant disponible dans le commerce à partir de 110 euros (prix de détail suggéré, TVA comprise). Malgré les effets ARGB, le panneau frontal offre un extérieur élégant pour le jeu.la conception du panneau à mailles diagonales assure une énorme entrée d'air pour les meilleures performances de refroidissement. Les grilles de ventilation sur le dessus, le dessous et la chambre du PSU du boîtier accélèrent le flux d'air. Les filtres à poussière magnétiques et extractibles situés en haut et en bas permettent un nettoyage et une maintenance faciles. Le panneau latéral en verre trempé de 4 mm non percé permet à l'utilisateur de montrer sa construction, tandis que l'intérieur du châssis offre beaucoup d'espace pour le refroidissement par eau et les ventilateurs du boîtier.











Cette nouvelle tour Antec mesure 483 x 220 x 490 mm (DxWxH) et est compatible avec les cartes mères E-ATX, ATX, micro-ATX et ITX. En termes de ventilation, le boîtier peut accueillir trois ventilateurs de 120 mm / trois de 140 mm ou deux de 185 mm à l'avant, trois ventilateurs de 120 mm / deux de 140 mm sur le dessus ainsi qu'un ventilateur de 120 mm à l'arrière et deux ventilateurs sur le capot de l'alimentation. Trois ventilateurs ARGB de 120 mm à l'avant sont déjà inclus dans ce boîtier de jeu soigné.















Pour un refroidissement par eau supplémentaire, le DP503 accueille un radiateur de 360 mm à l'avant et sur le dessus et un radiateur de 120 mm à l'arrière. Le boîtier dispose de deux cages de disques durs 3,5" convertibles sans outil (convertibles en 2x 2,5" SSD), de deux espaces de montage pour SSD 2,5" ainsi que de sept emplacements d'extension. En outre, le châssis dispose de beaucoup d'espace pour les cartes graphiques d'une longueur allant jusqu'à 375 mm et d'une ventilation efficace, ce qui le rend particulièrement adapté aux gamers également. Le mid-tower prend en charge les refroidisseurs d'air haut de gamme avec une hauteur maximale de refroidissement du CPU de 170 mm et des alimentations d'une longueur de 205 mm.



Le panneau I/O comprend un bouton d'alimentation et de contrôle LED, deux USB 3.0, un Type C 3.2 et des prises Mic et HD Audio. Avec un dégagement de 23 mm à l'arrière et une rainure sur le dessus, ainsi que huit passe-fils en caoutchouc inclus, le DP503 offre suffisamment d'options pour la gestion des câbles, permettant une construction propre et un flux d'air optimisé.



TECHPOWERUP