Sapphire présente la carte graphique Radeon RX 6500 XT avec une mémoire hors normes de 8 Go.



Sapphire a présenté l'une des premières cartes graphiques Radeon RX 6500 XT dans le circuit de détail à disposer de 8 Go de mémoire vidéo, soit le double des 4 Go standard pour cette UGS. Le design de la carte Sapphire Pulse RX 6500 XT 8 Go ressemble à celui de la carte Pulse RX 6500 XT standard de la société. Pour l'instant, on ne sait pas comment Sapphire s'y est pris pour déployer 8 Go de mémoire avec le RX 6500 XT, étant donné son interface mémoire GDDR6 64 bits étroite.























Sapphire a probablement utilisé quatre puces de mémoire de 16 Gbits, deux d'entre elles permettant d'accéder à un canal de mémoire de 32 bits. La plaque arrière en métal pourrait ainsi servir à quelque chose, puisque deux des puces pourraient être placées sur la face arrière du PCB. La mémoire fonctionne à la même vitesse de 18 Gbps que la RX 6500 XT standard. La puissance typique de la carte passe à 130 W, contre 107 W pour la référence AMD. Cela est probablement dû à l'ajout de puces mémoire, ainsi qu'à une vitesse d'horloge légèrement supérieure de 2685 MHz (horloge du jeu), contre 2615 MHz pour la référence.



La société n'a pas annoncé de prix ni de disponibilité, mais elle prévoit un lancement mondial pour cette carte.



TECHPOWERUP