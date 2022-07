LG lance un écran incurvé de 49 pouces 5120x1440 avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.



Pour ceux qui recherchent un écran plus grand, LG vient de sortir le 49WQ95C-W, qui est un écran incurvé de 49 pouces à double base QHD Nano IPS avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il fait partie de la série de moniteurs UltraWide de LG plutôt que de sa série UltraGear, mais il devrait tout de même convenir aux jeux, même si ce n'est pas son marché cible principal. Il prend en charge FreeSync Premium Pro et l'écran est également compatible G-Sync, bien que LG ne fournisse pas de plage de taux de rafraîchissement, mais uniquement le taux de rafraîchissement supérieur de 144 Hz. Le temps de réponse est de 5 ms GtG. LG a également intégré certaines de ses fonctions les plus axées sur les joueurs, telles que la synchronisation dynamique des actions qui réduit le délai d'entrée, le stabilisateur noir et la fonction de réticule.



















La dalle 32:9 a une gamme de couleurs qui répond à 98 % de la norme DCI-P3, un rapport de contraste de 1000:1 et une luminosité typique de 400 cd/m². La dalle est certifiée DisplayHDR 400 et LG affirme que le 49WQ95C-W est étalonné en usine. La connectivité se compose de deux ports HDMI 2.0, d'un port DP 1.4, ainsi que d'un port USB Type-C qui prend également en charge une alimentation de 90 W. Pour une raison étrange, LG n'a ajouté qu'un port USB 2.0 Type-B en amont, mais il y a deux ports USB Type-A 3.0 en aval. Le moniteur dispose également d'une prise casque, ainsi que d'une paire de haut-parleurs de 10 W intégrés. Le support prend en charge le réglage de la hauteur, ainsi que l'inclinaison et le pivotement.



LG n'a pas communiqué de prix officiel.



LG