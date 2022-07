RAZER DeathStalker V2, des performances de pointe dans un clavier low profile.



Incluant sa référence phare, le DeathStalker V2 Pro, la célèbre gamme de claviers Razer DeathStalker revient avec une refonte complète, dotée des Switches Optiques low profile Razer, de la technologie HyperSpeed Wireless de Razer ainsi que de touches gravées au laser.



IRVINE, Californie – 15 juillet 2022 – Razer™, la marque lifestyle leader pour les joueurs, annonce le retour du célèbre clavier DeathStalker sous la forme d’une nouvelle gamme de claviers, composée des DeathStalker V2 Pro, DeathStalker V2 Pro Tenkeyless et DeathStalker V2.







Avec son design sobre et épuré, la nouvelle gamme DeathStalker V2 est idéale pour les joueurs qui cherchent un setup minimaliste. Profitant d’une conception low profile élégante, la famille DeathStalker V2 est axée sur les performances de pointe et propose aussi bien des Switches linéaires ou tactiles sur l’ensemble de la gamme. Une plaque en aluminium ultrafine et des touches gravées au laser, au revêtement solide, assurent une durabilité exceptionnelle et apportent un aspect haut de gamme au clavier.







« Le DeathStalker original est devenu l’une des références favorites des fans grâce à son design au style chiclet innovant et à sa sensation de frappe supérieure, le tout dans un clavier low profile sobre et élégant » a déclaré Chris Mitchell, Head of the PC Gaming Division chez Razer. « Avec la nouvelle gamme DeathStalker V2, si nous avons conservé l'esthétique passe-partout du clavier d'origine, nous avons cependant inclus nos dernières innovations technologiques, telles que nos Switches Optiques ou encore notre technologie HyperSpeed Wireless, afin d’offrir aux joueurs un clavier gaming réactif et riche en fonctionnalités. »



Nouveaux Switches Optiques low profile de Razer



Présents dans l’ensemble de la gamme DeathStalker V2, les nouveaux Switches Optiques low profile de Razer apportent une réactivité accrue aux claviers low profile, notamment grâce à un faisceau infrarouge qui détecte les pressions sur les touches. Cela signifie qu’il n’y a plus de latence liée au debounce des touches, apportant rapidité et réactivité en jeu ainsi qu’une sensation plus nette et plus précise lors de la frappe.



Deux types de Switches Optiques sont proposés : linéaires d’un côté, et tactiles de l’autre. Les Switches linéaires low profile ont un point d’activation situé à seulement 1.2mm, avec une distance de course totale de 2.8mm et une force d’appui nécessaire de 45 grammes. Tandis que la variante tactile dispose d’un point d’activation à 1.5mm, le retour tactile se faisant à ce niveau, pour une distance totale de 2.8mm et une pression nécessaire de 50 grammes.







Les Switches Optiques low profile de Razer ont moins de points de contact physique, réduisant l’usure générale. Testés pour 70 millions de frappes, ils surpassent les Switches concurrents de 40%, devenant la référence du marché.



Les deux types de Switches s’accordent parfaitement avec l'ergonomie low profile de la gamme DeathStalker V2. Leur design fin permet aux touches d'être placées plus bas sur le châssis du clavier, pour une position plus naturelle de la main et du poignet. Aussi, les joueurs ressentiront une fatigue moindre du poignet, même après de longues heures d'utilisation sans repose-poignet.



Sur ces Switches Optiques low profile, les touches sont gravées au laser et recouvertes d'un revêtement durable pour une résistance optimale à la décoloration ou aux rayures. Ce revêtement robuste assure une durée de vie supérieure aux touches PBT à double injection. Cette longévité est notamment accrue grâce à sa coque en alliage d’aluminium 5052.







Performance et polyvalence



Le DeathStalker V2 Pro et le DeathStalker V2 Pro Tenkeyless sont tous deux équipés de la technologie Razer HyperSpeed Wireless, propriété exclusive de Razer, l'une des technologies sans fil les plus rapides et les plus fiables actuellement pour le gaming. Combinant des protocoles de données optimisées, une fréquence radio ultrarapide et l’Adaptive Frequency Technology (une technologie capable d’analyser les fréquences disponibles pour utiliser des canaux libres d'interférences), la technologie Razer HyperSpeed Wireless permet une connexion sans fil rapide, stable et fiable, comparable aux connexions filaires traditionnelles. Les joueurs peuvent associer simultanément plusieurs appareils à un seul et unique dongle HyperSpeed Wireless, comme par exemple le DeathStalker V2 Pro et une autre souris Razer compatible, pour plus de liberté et plus de confort, tout en réduisant la latence à son minimum.



De surcroît, les DeathStalker V2 Pro et DeathStalker V2 Pro Tenkeyless intègrent le Bluetooth 5.0, permettant aux utilisateurs de les connecter à trois appareils en simultané et de pouvoir jongler entre eux d’une simple pression sur le bouton, sans avoir besoin au préalable de les réapparier.



Le DeathStalker V2 Pro assure jusqu’à 40 heures d’autonomie en utilisation continue, tandis que de son côté, le DeathStalker V2 Pro Tenkeyless promet jusqu’à 50 heures. Les deux modèles sont fournis avec un câble Type C détachable pour la recharge et restent utilisables même en cours de charge. Ainsi, même les sessions de jeu les plus intenses ne seront jamais interrompues.







À chacun son DeathStalker



La gamme DeathStalker V2 propose un clavier pour chaque utilisateur. Le DeathStalker V2 Pro est un clavier sans fil complet pour les utilisateurs qui veulent un setup sans câbles apparents. Pour ceux qui souhaitent une installation plus minimaliste, ou qui disposent d'un espace plus limité sur le bureau, le DeathStalker V2 Pro Tenkeyless assure les mêmes fonctionnalités sans fil, la même vitesse et la même réactivité que le DeathStalker V2 Pro. La version Tenkeyless conserve même la touche multimédia et la molette de contrôle pour plus de confort. Quant à lui, le DeathStalker V2 offre aux utilisateurs les mêmes fonctionnalités et performances que le DeathStalker V2 Pro, mais renonce cependant à la connectivité sans fil, au profit d’un branchement par câble détachable de type C.



Enfin, l’ensemble des claviers Razer DeathStalker V2 sont entièrement compatibles avec Razer Synapse 3, qui propose une sélection de 16,8 millions de couleurs pour plus de personnalisation grâce à Razer Chroma RGB. La sauvegarde hybride peut être utilisée pour enregistrer les paramètres, les macros et les schémas de couleurs afin d'y accéder n'importe où et n'importe quand.



À PROPOS DU RAZER DEATHSTALKER V2 PRO



- Switches Optiques low profile Razer,

- Durée de vie de 70 millions de frappes,

- Technologie Razer™ HyperSpeed Wireless,

- Connexion à plusieurs appareils en simultanée avec Razer HyperSpeed,

- Connexion via Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 GHz), Bluetooth ou câble Type C,

- Touche multimédia et molette de contrôle,

- Revêtement des touches ABS ultrarésistant,

- Rétroéclairage Razer Chroma RGB avec 16,8 millions de couleurs personnalisables,

- Autonomie de 40 heures,

- Compatible avec Razer Synapse,

- Sauvegarde hybride et stockage dans le cloud - jusqu'à 5 profils de frappe,

- Touches entièrement programmables avec enregistrement de macros en direct,

- N-Key Rollover,

- Option mode Gaming,

- Câble de Type C en fibre tressée détachable,

- Plaque supérieure en alliage d’aluminium 5052.



À PROPOS DU RAZER DEATHSTALKER V2 PRO TENKEYLESS



- Switches Optiques low profile Razer,

- Durée de vie de 70 millions de frappes,

- Technologie Razer HyperSpeed Wireless,

- Connexion à plusieurs appareils en simultanée avec Razer HyperSpeed,

- Connexion via Razer HyperSpeed Wireless (2.4 GHz), Bluetooth ou câble Type C,

- Touche multimédia et molette de contrôle,

- Revêtement des touches ABS ultrarésistant,

- Rétroéclairage Razer Chroma RGB avec 16,8 millions de couleurs personnalisables,

- Autonomie de 50 heures,

- Compatible avec Razer Synapse,

- Sauvegarde hybride et stockage dans le cloud - jusqu'à 5 profils de frappe,

- Touches entièrement programmables avec enregistrement de macros en direct,

- N-Key Rollover,

- Option mode Gaming,

- Câble de Type C en fibre tressée détachable,

- Plaque supérieure en alliage d’aluminium 5052.



À PROPOS DU RAZER DEATHSTALKER V2



- Switches Optiques low profile Razer,

- Durée de vie de 70 millions de frappes,

- Touche multimédia et molette de contrôle,

- Revêtement des touches ABS ultrarésistant,

- Rétroéclairage Razer Chroma RGB avec 16,8 millions de couleurs personnalisables,

- Compatible avec Razer Synapse,

- Sauvegarde hybride et stockage dans le cloud - jusqu'à 5 profils de frappe,

- Touches entièrement programmables avec enregistrement de macros en direct,

- N-Key Rollover,

- Option mode Gaming,

- Câble de Type C en fibre tressée détachable,

- Plaque supérieure en alliage d’aluminium 5052.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Razer DeathStalker V2 Pro



- Disponible sur Razer.com et chez les revendeurs agréés dès le 26 juillet 2022.

- Razer DeathStalker V2 Pro : 249.99 euros.



Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless



- Disponible sur Razer.com et chez les revendeurs agréés dès l’automne 2022.

- Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless : 219.99 euros.



Razer DeathStalker V2



- Disponible sur Razer.com et chez les revendeurs agréés dès l’automne 2022.

- Razer DeathStalker V2 : 199.99 euros.



RAZER