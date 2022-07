Présentation de la mémoire DDR5 CORSAIR VENGEANCE RGB.



FREMONT, CA, le 26 juillet 2022 – CORSAIR (NASDAQ : CRSR), leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd'hui la mémoire VENGEANCE RGB DDR5, équipant la célèbre VENGEANCE RGB, un choix prioritaire pour les amateurs de performances, de la technologie DDR5. Optimisés pour les derniers PC gaming et stations de travail et disponibles en noir ou blanc, ces modules fournissent des performances DDR5 exceptionnelles avec un style RGB éblouissant.







Lancée initialement à des vitesses allant jusqu'à 6 400MT/s et des capacités allant jusqu'à 32 Go (2x16 Go), avec des fréquences allant jusqu'à 6 600MT/s et des kits 2x32 Go disponibles prochainement, la DDR5 VENGEANCE RGB illumine votre système avec un nouveau design moderne éclairé par un RGB brillant, tout en offrant les fréquences plus élevées, les grandes capacités et les performances plus rapides de la DDR5.







La mémoire VENGEANCE RGB DDR5 est dotée d’un éclairage RGB sur dix zones dynamique et configurable individuellement logé dans une barre lumineuse panoramique qui enveloppe le haut de chaque module. Ce qui forme un faisceau lumineux hautement visible sous presque tous les angles qui illumine votre système avec des effets lumineux intenses. Le puissant logiciel CORSAIR iCUE permet un contrôle de l’éclairage RGB personnalisable pour un éclairage détaillé et synchronisé sur le reste de votre configuration compatible iCUE ou une immersion encore meilleure avec l’intégration de l’éclairage RGB en temps réel dans une sélection de jeux.



Le logiciel iCUE enregistre les profils Intel XMP 3.0 personnalisés* pour contrôler les performances de votre mémoire par application ou tâche afin de maximiser l’efficacité et de contrôler la régulation de tension intégrée pour atteindre un overclocking stable et plus précis que les générations précédentes qui misaient uniquement sur le contrôle BIOS. Ces fonctions logicielles vous permettent de faire fonctionner votre système à un niveau de performances inégalé sur les processeurs 12th Generation Intel Core et des cartes mères Z690 sélectionnées.







Comme toutes les mémoires CORSAIR DDR5, les modules VENGEANCE RGB DDR5 sont conçus avec des puces mémoire sélectionnées à la main et rigoureusement testées pour assurer des circuits intégrés hautes performances et à hautes fréquences constantes garants d’un signal hautement stable d’excellente qualité. Un dissipateur thermique en aluminium stylé et solide refroidit ces puces en éloignant efficacement la chaleur de votre mémoire et vient parfaire l’esthétique moderne de votre système. Une garantie à vie limitée vous assure la tranquillité d’esprit que votre nouvelle mémoire durera aussi longtemps que votre PC et vous accompagnera au fil des mises à niveau.



En matière de performances de mémoire de pointe et d’éclairage RGB éblouissant, CORSAIR montre la voie avec la mémoire VENGEANCE RGB DDR5.



Disponibilité, garantie et tarifs



La mémoire CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR. Pour obtenir des informations actualisées sur la disponibilité, rendez-vous sur le site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



La mémoire CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 est vendue avec une garantie à vie limitée et secondée par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour en savoir plus sur la mémoire CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



Cliquez sur le lien suivant pour accéder à la vidéo de présentation du CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 : Cliquez ICI.



CORSAIR