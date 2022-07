EK annonce une nouvelle série de produits plaqués or.



L'or est le symbole par excellence du statut, du pouvoir, de l'immortalité et de la richesse, souvent réservé à la royauté, alors pourquoi ne pas en ajouter à votre PC ? Après l'immense succès et la popularité des raccords EK-Torque plaqués or, EK, le fabricant haut de gamme de systèmes de refroidissement liquide à boucle personnalisée, a décidé d'élargir encore son portefeuille d'or.



Ces dernières semaines, plusieurs produits plaqués or ont fait leur apparition dans la boutique en ligne d'EK, et avec le lancement le plus récent du dissipateur thermique NVMe M.2 Convection EK-Quantum en or, EK a complété l'expansion de son portefeuille doré. Nous ne devons pas oublier de mentionner que de l'or véritable a été utilisé pour le placage de tous ces produits, il ne s'agit donc pas d'une imposture. De plus, tout le monde sait que c'est une bonne période pour investir dans l'or.



EK-Quantum Velocity²







Deux blocs à eau pour CPU EK-Quantum Velocity² sont disponibles - un pour le socket LGA1700 et un pour AM4. Les blocs d'eau de la série EK-Quantum Velocity² intègrent le moteur de refroidissement de nouvelle génération appelé OptiFlow. Ils utilisent une combinaison précise de pression de montage et de géométrie de plaque froide adaptée à l'IHS et à la disposition de la matrice, spécifique au socket. La faible restriction du débit hydraulique permet à ces produits d'être utilisés avec des pompes à eau plus faibles ou à des vitesses de pompe plus basses pour un fonctionnement plus silencieux tout en obtenant des performances de pointe. La plaque froide tournée au tour est fabriquée avec précision pour couvrir efficacement l'IHS et exercer une pression sur la zone de la matrice.



Les blocs d'eau EK-Quantum Velocity² sont des produits compatibles avec EK-Matrix7 et utilisent EK-Exact Mount - le système de montage en instance de brevet conçu et réalisé par EK à la recherche d'un mécanisme de montage facile à utiliser et esthétique. Il est constitué de seulement trois pièces - la plaque arrière, les vis de montage et le bloc d'eau lui-même. Il est vissé par l'arrière, ce qui permet d'obtenir une esthétique frontale nette et sans faille, sans qu'aucune vis ne vienne perturber l'harmonie de la forme. Le système utilise des ressorts précontraints dissimulés dans la partie supérieure du bloc d'eau, ce qui vous permet d'obtenir la pression de montage exacte nécessaire et de terminer l'installation en quelques tours d'écrous à oreilles.



Couvertures de pompe de convection EK-Quantum







Les couvercles de pompe premium EK-Quantum Convection D5 et DDC ont également reçu leur version plaquée or véritable. Le couvercle de la pompe D5 est fabriqué en aluminium usiné CNC nickelé, puis recouvert d'une deuxième couche d'or véritable. Conçu pour améliorer l'esthétique des pompes D5, il présente un design rectangulaire avec un trou convivial pour le passage des câbles, qui le dissimule autant que possible, ce qui donne un aspect plus net. La version DDC sert de dissipateur thermique en aluminium pour les pompes DDC. Ce complément améliore considérablement les performances de refroidissement du moteur et de l'électronique et prolonge ainsi la durée de vie de la pompe à eau.



EK-Quantum Convection M.2 NVMe







L'EK-Quantum Convection M.2 NVMe est un dissipateur thermique passif en aluminium pour les disques durs solides M.2 NVMe. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un composant de refroidissement à eau, il constitue une solution indispensable pour de nombreux propriétaires de PC en termes de refroidissement et d'esthétique générale. Ce n'est un secret pour personne que les SSD M.2 NVMe peuvent rapidement surchauffer et être soumis à un étranglement thermique, ce qui entraîne une perte de performance significative. Cependant, ce dernier dissipateur thermique empêchera complètement l'étranglement thermique dans les cas où le flux d'air est suffisant ou prolongera considérablement le temps avant que l'étranglement thermique du SSD ne se produise.



Le dissipateur est usiné par CNC à partir d'aluminium de haute qualité et possède une finition nickel de haute qualité qui a ensuite été plaquée d'or véritable. La plaque arrière est également fabriquée en aluminium avec une finition anodisée noire. Son design unique de type Quantum fait de ce dissipateur thermique le complément parfait de votre construction. Son look simple et discret le rend élégant et non intrusif, tandis que son design compact le rend hautement compatible et n'interfère pas avec les autres composants.



Disponibilité et prix



L'ensemble de la gamme de produits de refroidissement par eau à boucle personnalisée EK est fabriqué en Slovénie, en Europe, et est disponible sur la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



- EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 Nickel + Gold : 209.90 euros - Cliquez ICI,

- EK-Quantum Velocity² D-RGB - AM4 Nickel + Gold : 209.90 euros - Cliquez ICI,

- EK-Quantum Convection D5 - Gold : 59.90 euros - Cliquez ICI,

- EK-Quantum Convection DDC - Gold : 57.90 euros - Cliquez ICI,

- EK-Quantum Convection M.2 NVMe - Gold : 35.90 euros - Cliquez ICI.



TECHPOWERUP