Le jeu Tannenberg est gratuit actuellement !

Cette semaine, Epic Games nous offre gratuitement Tannenberg ! Le jeu coûte normalement 19,99€, mais il est gratuit actuellement ! C'est un jeu de type FPS qui se déroule à Tannenberg pendant la première guerre mondiale, il plaira donc aux amateurs d'histoire ! Il mélange réalisme, beauté et grandes batailles, avec plus de 50 armes, 7 escouades et 64 joueurs par partie, le jeu est très sympa !

N'hésitez pas à le récupérer sur l'Epic Games Store, ça vaut le coup !

Config minimale :

- Windows 10

- I5-2500K / Phenom II X4

- 4Go RAM

- 8Go d'espace dispo

- GTX 960M / HD 7750