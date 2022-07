Creative Technology lance la Creative Stage Air V2, une nouvelle barre de son sous-moniteur conçue pour offrir à ses utilisateurs une expérience audio incroyable à travers un design minimaliste et un large choix de connectivité. La Creative Stage Air V2 arbore un tout nouveau look tout en conservant un profil fin et compact. Dépourvue d’un caisson, elle offre un son des plus complets avec des basses nettement supérieures grâce à ses deux haut-parleurs large bande et à un radiateur de basses surdimensionné. Cette barre de son s’adapte à un grand nombre d’appareils ¬— PC, Mac, PS5, Nintendo Switch, appareils mobiles ¬— les utilisateurs ayant le choix entre une connexion via USB regroupant audio et alimentation ou via un port 3.5 mm pour la connectivité analogique. La Stage Air V2 remplit également parfaitement le rôle de haut-parleur sans fil, dotée de la dernière technologie Bluetooth 5.3 avec six heures de lecture sur une seule charge, elle permet à ses utilisateurs de l’emporter avec eux n’importe où dans la maison. Multi-usage, que ce soit en tant qu’accessoire de bureau ou sur le comptoir de leur cuisine, les utilisateurs pourront pleinement profiter d’une barre de son compact, peu encombrante et abordable.



Prix et disponibilité La Creative Stage Air V2 est au prix de 49,99€ et est disponible sur la boutique en ligne de Creative.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur creative.com/StageAirV2.