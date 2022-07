COOLERMASTER nous propose une nouvelle alimentation : La XG850 PlusPlatinum.



L'alimentation XG Plus Platinum de Cooler Master est certifiée 80 PLUS Platinum et offre des performances haut de gamme avec des exigences de température réduites. Ce bloc d'alimentation offre un câblage 100% modulaire, un ventilateur silencieux de 135 mm et un mode de contrôle thermique avancé.



















Le silence est platine



En mettant l'accent sur la dissipation thermique et l'efficacité maximale, cette plateforme permet à Cooler Master d'offrir une toute nouvelle classe de produits à haute efficacité avec des condensateurs 100% japonais, offrant des performances de haut niveau avec un bruit d'ondulation réduit.



Première plateforme de conception interne



Cooler Master est toujours à la recherche d'unicité, de créativité et plus encore. XG Platinum est la première alimentation conçue en interne par Cooler Master, offrant une efficacité de niveau supérieur, un design rigide et des performances solides pour répondre à tous vos besoins quotidiens en matière d'informatique et de jeux.



Fabriqué pour l'excellence



Cette unité d'alimentation de qualité professionnelle est construite avec un convertisseur résonnant LLC à pont complet et une technologie DC-DC, conçue pour tous les utilisateurs, offrant stabilité, fiabilité et bien plus encore.



Ventilateur en haut, ventilateur en bas



Les deux panneaux latéraux du XG Platinum sont ornés d'un élégant motif sérigraphié. Installez votre bloc d'alimentation avec un ventilateur vers le haut ou vers le bas tout en conservant 100% de la valeur esthétique de l'unité, n'importe quand et n'importe où.



Construisez à votre façon



Chaque facette du XG Platinum a été choisie dans le but de maximiser l'efficacité et les performances thermiques. Les câbles entièrement modulaires étaient indispensables pour que les utilisateurs puissent minimiser le nombre de câbles dans leur système en fonction de leurs besoins, réduisant ainsi l'encombrement et augmentant à la fois le flux d'air et la qualité esthétique.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 249.95 euros.



COOLERMASTER