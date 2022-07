LINKSYS nous propose un nouveau routeur sans fil : L'Atlas Pro 6 Système Wi-Fi 6 Mesh double bande.



Le système Linksys Atlas Pro 6 avec technologie Intelligent Mesh de Velop permet à tous les utilisateurs de votre réseau de profiter du streaming, de jeux en ligne ou d’appels vidéos sans aucune interruption. L’accès aux canaux 160 MHz révèle toute la puissance du Wi-Fi 6 en offrant une connectivité exceptionnelle.











Un signal Wi-Fi plus performant est désormais disponible



Le système Linksys Atlas Pro 6 avec technologie Intelligent Mesh de Velop est un routeur Wi-Fi 6 double bande capable d’offrir des performances exceptionnelles à plus de 30 appareils pour chaque borne. L’accès à la fréquence 160 MHz révèle toute la puissance du Wi-Fi 6 : les canaux les moins congestionnés de la bande 5 GHz offrent une connectivité extrêmement rapide. Avec une configuration facile, des fonctions de sécurité et de contrôle parental avancées, le routeur Linksys Atlas Pro 6 améliore le confort de chaque foyer.



Portée de signal Mesh puissante



La technologie Intelligent Mesh de Velop, combinée au Wi-Fi 6, offre des vitesses sans fil de l’ordre du Gigabit aux quatre coins de votre maison, y compris le jardin et les appareils de domotique installés à l’extérieur.



Accès à la fréquence 160 MHz



L’accès à la fréquence 160 MHz révèle toute la puissance du Wi-Fi 6 : ces canaux sont les moins congestionnés disponibles sur la bande 5 GHz et leur connectivité est extrêmement rapide. Avec des transferts de données rapides, vous pouvez télétravailler, suivre des formations en ligne, utiliser des services de streaming et profiter de vos équipements de gaming en simultané, sans diminution de la bande passante.



Technologie de pointe



La plateforme Qualcomm Immersive Home 216 permet de profiter d’une expérience Wi-Fi 6 parfaite. Cette nouvelle génération technologique transforme le Wi-Fi de votre domicile ou bureau en un réseau sans fil stable, ultrarapide et performant.



Configuration et gestion faciles



La configuration du système est très simple avec Linksys App. L’appli gratuite vous permet en outre d’accéder facilement à votre réseau, où que vous soyez. Vous pouvez consulter la liste des appareils connectés à votre réseau et prioriser ceux qui utilisent le plus le Wi-Fi.



Fonctionne avec les équipements de tous les FAI



Fonctionne avec les équipements de tous les fournisseurs d’accès à Internet. Il est en outre 100 % rétrocompatible avec le Wi-Fi 5 et les appareils d’ancienne génération.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible dans le courant du mois d'aout 2022. Le prix est de : 489.95 euros (Par 3).



