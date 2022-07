MSI nous propose un nouveau PC portable : Le Summit E16 Flip A12UCT-028FR.



L’ordinateur portable Summit E16 Flip Evo mêle un design postmoderne à des technologies modernes. Le processeur et la carte graphique dernière génération, les charnières rotatives à 360° et l'écran 16:10 sauront répondre à toutes vos exigences. Avec lui, vous profitez de performances élevées et d’une excellente fiabilité où que vous irez. Pliez. Tournez. Travaillez.



















Une architecture hybride pour plus de performances



Le Summit E16 Flip intègre un processeur Intel Core i7 de 12ème génération qui pourra prendre en charge tous vos projets multitâches et vous rendra beaucoup plus efficace dans votre travail.



Série GeForce RTX

The Ultimate Play



Profitez des performances supérieures de la deuxième génération de cartes graphiques RTX avec les modèles GeForce RTX 3050 Ti et RTX 3050. Optimisées par la nouvelle architecture Ampere NVIDIA RTX, ces cartes graphiques de haute technologie sont dotées de nouveaux cœurs RT et Tensor et embarquent des multiprocesseurs de flux à hautes performances pour délivrer des fonctionnalités d'IA de pointe telles que NVIDIA DLSS ainsi qu'un rendu graphique ultra-immersif grâce au ray.



Performances et silence



Pour répondre aux utilisateurs les plus exigeants, MSI propose ici un système de refroidissement exclusif, le Dynamic Cooler Boost. Cette technologie améliore la dissipation de chaleur émise par le processeur et la carte graphique tout en maintenant les nuisances sonores sous la barre des 35 dB. Vous pourrez travailler sans souffrir d'un bruit de ventilation agaçant.



Une mobilité optimale, sans compromis



Le Summit E16 Flip vous garantit une autonomie longue durée pour vous accompagner tout au long de la journée et ses charnières rotatives à 360° simplifient votre travail. La fonction de recharge rapide est elle aussi un gage de productivité améliorée, notamment pour les utilisateurs les plus nomades. La polyvalence du Summit E16 Evo vous permet de rester productif partout.



Support du stockage

PCIe Gen4



Le SSD PCIe 4.0 améliore considérablement votre productivité au quotidien en offrant un signal plus fiable, une meilleure intégration et une connexion plus rapide, pour des performances optimales.



MIL-STD



Pour vous assurer le meilleur, cet ordinateur portable respecte la norme MIL-STD 810G, ce qui signifie qu'il a passé différents tests ayant prouvé sa robustesse et sa durée de vie.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 2 299.94 euros.



