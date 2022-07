BENQ nous propose un nouvel écran PC : Le GW2780T.



Conçu pour une simplicité exceptionnelle, le moniteur sans bords GW2780T de BenQ combine un cadre ultra fin et un design ergonomique. En complément à la technologie Eye-Care™ exclusive de BenQ dotée de fonctions anti-scintillements et lumière bleue faible pour un plus grand confort visuel, la technologie Brightness Intelligence de pointe offre un niveau de détail saisissant, quel que soit le type de lumière ambiante. Grâce à une combinaison idéale des technologies LED et IPS, le GW2780T offre un plaisir visuel inédit aux spectateurs avec des couleurs authentiques, des noirs profonds, des contrastes élevés et des détails d’une grande netteté.



















Design au cadre ultra fin



Avec son écran spectaculaire au cadre ultra fin, le GW2780T propose un profil élégant qui s’intègre parfaitement à tout type d’intérieur moderne.



Design ergonomique



Ajustez facilement la hauteur, l’inclinaison, le pivot, la marge et l’orientation du moniteur selon vos préférences afin de créer un environnement idéal pour profiter pleinement de tous types d’images.



Technologie IPS à affichage grand-angle



La technologie de Commutation dans le plan (IPS) garantit des couleurs et un rendu d’image d’une grande précision sous tous les angles. Un grand angle de vue de 178° est idéal pour travailler ou permettre à plusieurs personnes d’examiner un contenu en même temps.



Technologie Eye-Care exclusive de BenQ



Les technologies Eye-Care exclusives de BenQ réduisent la fatigue oculaire pour un plus grand confort, une productivité améliorée et une sécurité accrue sur le lieu de travail lors des périodes d’utilisation prolongées.



Optimisation du contenu pour un rendu idéal



La technologie Brightness Intelligence (B.I.) détecte automatiquement l’intensité lumineuse du contenu que vous visualisez et ajuste la luminosité de façon dynamique pour assurer que les scènes claires ne sont pas surexposées, tout en augmentant le niveau de détail des zones d’ombres afin qu’elles restent nettes.



Plus de fatigue oculaire, quelle que soit la lumière ambiante



La technologie Brightness Intelligence (B.I.) contrôle la lumière ambiante dans votre espace de visualisation et ajuste continuellement la luminosité de l’écran pour vous procurer un confort visuel incomparable.



Technologie anti-scintillements Flicker-Free



La technologie anti-scintillements Flicker-Free exclusive de BenQ élimine le scintillement des écrans LCD traditionnels afin de prévenir la fatigue et les lésions oculaires.



Mode Color Weakness



Le mode Color Weakness de BenQ permet aux utilisateurs atteints de daltonisme d’ajuster la quantité de rouge ou de vert affichée à l’écran selon leur vision au moyen de filtres colorés. Une fois que le rouge et le vert sont neutralisés, le mode assure une expérience de visionnage agréable pour tous les utilisateurs et les aide à distinguer clairement les différentes couleurs. De plus, le mode Color Weakness de BenQ contribue également à améliorer l’expérience de visionnage des personnes atteintes de protanomalie (affaiblissement de la capacité à voir la couleur rouge) ou de deutéranomalie (affaiblissement de la capacité à voir la couleur verte), tout en permettant aux utilisateurs de régler le niveau du mode Color Weakness.



Garantie de certification écologique



Le GW2780T de BenQ est certifié par EPEAT, Energy Star, TCO et ecoFACTS en vue de faciliter l’achat de produits respectueux de l’environnement pour les entreprises, institutions et agences soucieuses de l’environnement.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 1er aout 2022. Le prix est de : 204.90 euros.



BENQ