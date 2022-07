SilverStone lance une carte Riser M.2 pour deux SSDs.



Pour ceux qui ont des systèmes plus anciens, ou pour ceux qui ont simplement besoin de slots M.2 supplémentaires dans leur système, SilverStone a lancé la carte riser SST-ECM28. La SST-ECM28 est une solution à profil bas qui peut accueillir un lecteur NVMe à clé M et un lecteur SATA à clé B, car elle permet de monter un lecteur de chaque côté de la carte riser. Le lecteur SATA nécessite qu'un câble SATA soit connecté à l'arrière de la carte riser, puis à un emplacement SATA de la carte mère pour fonctionner.



















Ce n'est pas la première fois que nous voyons un produit capable de gérer deux disques, mais c'est la première fois que nous en voyons un qui est aussi compact que celui-ci. L'inconvénient est qu'il n'y a pas de support de rétention et il semble que la seule façon de maintenir le SST-ECM28 soit de l'insérer dans un emplacement x16 physique doté d'un mécanisme de verrouillage pour cartes graphiques, car le circuit imprimé comporte un crochet de rétention, comme c'est le cas pour la plupart des cartes x16. La carte SST-ECM28 utilise une interface PCIe x4 standard, elle s'adapte donc également aux emplacements x4, avec le risque qu'elle sorte de l'emplacement si le système est déplacé. Les disques de toutes tailles, de 2230 à 2280, sont pris en charge pour les disques SATA et NVMe.



