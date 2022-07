MSI nous propose un nouveau PC : Le Trident A 12TH-400, un PC de bureau pour gamers.



MSI a dévoilé le PC de bureau pour gamers Trident A 12TH-400, qui présente un petit boîtier d'une largeur d'environ 140 mm.



















La carte graphique est fournie avec la GeForce RTX 3050 en équipement standard, tandis que le processeur est équipé du Core i5-12400F. Il dispose également d'un réseau local de 2,5 gigabits, d'un réseau local sans fil Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, ce qui vous permet de jouer à des jeux sur des réseaux haut débit filaires et sans fil. Les spécifications principales comprennent le chipset Intel B660, une mémoire DDR4 de 16 Go (8 Go x 2), un stockage SSD NVMe M.2 de 1 To, une sortie d'affichage DisplayPort 1.4a x 3 et une sortie d'affichage HDMI 2.1 x 1. Le bloc d'alimentation est de type 500W certifié 80 PLUS GOLD.



Les dimensions du corps primaire sont de 396,57 x 137,06 x 410,39 mm, et le poids est d'environ 5,53 kg. Windows 11 Home est préinstallé sur l'OS.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible à l'achat le 28 juillet 2022, pour environ 1 309 Dollars.



