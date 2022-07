ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le VG259QM 280Hz.



ASUS va lancer de nouveaux écrans LCD "VG259QM" pour les jeux et "VA24DCP" pour le marché domestique. Le moniteur VG259QM de la série TUF Gaming est une variante Full HD de 24,5 pouces avec un écran Fast IPS.















l offre un croquis à grande vitesse avec un taux de rafraîchissement de 280 Hz et un temps de réaction de 1 ms, et sa gamme dynamique élevée est conforme à la norme Display HDR 400. La technologie de synchronisation de l'affichage est compatible avec la technologie NVIDIA G-Sync. Les principales spécifications sont une luminosité de 400 cd/m2, un rapport de contraste de 1 000 : 1, une gamme de couleurs de 99 % sRGB, une couleur d'affichage maximale d'environ 16,7 millions de couleurs et un angle de vision horizontal / vertical de 178 degrés. En outre, la fonction "Extreme Low Motion Blur Sync" permet d'utiliser simultanément la technologie de synchronisation et de flou de mouvement, la fonction "Shadow Boost" améliore la visibilité des scènes sombres, la fonction "flicker-free" supprime le scintillement de l'écran et la fonction "blue light suppression" réduit considérablement la lumière bleue. Équipé de la " suppression de la lumière bleue " et d'autres fonctions similaires.



L'interface se compose de deux ports HDMI 2.0, d'un port DisplayPort 1.2, d'un connecteur micro stéréo de 3,5 mm et de deux haut-parleurs de 2W. Les dimensions extérieures sont de 563 mm de largeur, 212 mm de profondeur, 486 mm de hauteur et un poids de 5,1 kg.



VA24DCP



Le "VA24DCP", lancé simultanément, est un écran full-HD sans cadre de 23,8 pouces doté d'un connecteur USB Type-C qui peut fournir jusqu'à 65W d'énergie. L'écran à cristaux liquides utilise une technologie IPS avec un grand angle de vision. Les principaux paramètres comprennent une luminosité de 250 cd/m2, un taux de contraste de 1 000 : 1, une couleur d'affichage maximale d'environ 16,7 millions de couleurs, un angle de vision horizontal / vertical de 178 °, un temps de réaction de 5 ms, une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz et un " flicker-free " qui élimine le scintillement de l'écran. Équipé d'une "fonction de réduction de la lumière bleue" qui supprime considérablement la lumière bleue. Celui-ci doit coûter 209 USD.



L'interface se compose de HDMI 1.4x1, USB Type-C x1, micro jack stéréo 3,5 mm x1, et d'un haut-parleur 2W x 2. Les mesures extérieures sont de 539,7 mm en largeur, 205,01 mm en profondeur, 390,41 mm en hauteur, et 4 kg en poids.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix est de : 319 Dollars.



THE GURU3D