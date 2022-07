Samsung Electronics développe un SmartSSD Samsung de 2ème génération.



Samsung Electronics annonce le développement de la deuxième génération de son Samsung SmartSSD pionnier. Le nouveau Samsung SmartSSD réduit le temps de traitement de plus de 50 %, la consommation d'énergie jusqu'à 70 % et l'utilisation du CPU jusqu'à 97 % par rapport aux disques SSD conventionnels couramment utilisés aujourd'hui.







Ce nouveau stockage informatique propriétaire intègre une fonctionnalité de traitement des données dans un SSD haute performance. Contrairement aux SSD existants, le SmartSSD de Samsung peut traiter les données directement, minimisant ainsi les transferts de données entre le CPU, le GPU et la RAM. Cette technologie permet d'éviter les goulets d'étranglement qui se produisent souvent lors du transfert de données entre les dispositifs de stockage et les CPU, ce qui se traduit par une amélioration sensible des performances du système et une efficacité énergétique nettement supérieure.



Le Samsung SmartSSD joue un rôle de plus en plus important, notamment avec la croissance des technologies de nouvelle génération telles que l'IA, l'apprentissage automatique et la 5G/6G, qui nécessitent de grandes quantités de traitement de données.



Tirant parti des logiciels et de la propriété intellectuelle (IP) développés par les clients, ainsi que des cœurs Arm intégrés, le SmartSSD de deuxième génération de Samsung permet un traitement des données beaucoup plus efficace. Par rapport aux disques durs solides classiques des centres de données, le temps de traitement des requêtes de base de données lourdes peut être réduit de plus de 50 %, la consommation d'énergie de 70 % et l'utilisation du processeur de 97 %.



Depuis son développement en 2020 grâce aux efforts conjoints de Samsung et d'AMD, le SmartSSD de première génération est fourni à des entreprises informatiques mondiales, notamment des fournisseurs de plateformes de communication vidéo. Le SmartSSD de première génération a été reconnu comme un Innovation Awards Honoree au CES 2021 pour ses performances et son efficacité énergétique exceptionnelles.



"La commercialisation de la première génération de SmartSSD, en collaboration avec AMD, a établi que le marché du stockage informatique a un grand potentiel. Grâce à la fonctionnalité de traitement améliorée du SmartSSD de deuxième génération, Samsung sera en mesure de répondre facilement aux besoins croissants des clients dans les secteurs des bases de données et du transcodage vidéo, alors que nous repoussons les limites du marché du stockage de nouvelle génération."



- Jin-Hyeok Choi, vice-président exécutif et responsable des produits et du développement des solutions mémoire chez Samsung Electronics.



"Propulsés par les SoC adaptatifs Xilinx Versal™ d'AMD, les SmartSSD Samsung de deuxième génération permettent d'améliorer l'efficacité des CPU et de réduire considérablement la consommation d'énergie en intégrant efficacement les fonctions de calcul et de stockage dans les centres de données. Alors que les applications à forte intensité de données continuent de se développer, les Samsung SmartSSD de deuxième génération offriront les performances et l'efficacité supérieures requises pour ce marché en expansion."



- Sina Soltani, vice-présidente des ventes, AECG, Data Center and Communication Group chez AMD.



Samsung Electronics dirige les efforts de normalisation de la technologie SmartSSD par une collaboration étroite avec la Storage Networking Industry Association (SNIA) et avec NVM Express, tout en cherchant à étendre les limites des dispositifs SmartSSD par une validation technologique pour une grande variété d'applications.



