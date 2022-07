EK lance des tapis de souris dans le cadre de la nouvelle ligne de produits EK Loot.



Le jeu n'est pas bon sans le matériel approprié pour votre environnement PC, et EK a décidé de résoudre ce problème pour vous ! EK Water Blocks, le fabricant de matériel de refroidissement liquide haut de gamme, prépare une toute nouvelle catégorie de produits pour les joueurs et les passionnés de PC, appelée EK Loot. Le coup d'envoi est donné avec quelques tapis de souris minimalistes et élégants, allant du petit au très grand. Mais n'ayez crainte, ce ne seront pas les seuls produits EK Loot à arriver dans les rayons, car d'autres produits essentiels seront bientôt disponibles pour créer le bon environnement pour votre PC.















Tapis de souris EK-Loot - Noir L



Avec ses dimensions de 900 par 400 millimètres, le format L est le plus polyvalent. Il offre 50% de surface en plus qu'un tapis de souris standard tout en restant suffisamment compact pour s'adapter aux bureaux plus petits. La surface en tissu à faible frottement offre également des performances de suivi exceptionnelles pour les souris optiques et laser. Il est super minimaliste, tout noir, et ne comporte qu'un petit logo EK dans le coin inférieur droit. Le tapis a une épaisseur de 3 mm avec une base en caoutchouc antidérapante qui le maintient en place même pendant les sessions de jeu les plus intenses. Le bord du tapis est orné d'une couture dense anti-rayures qui augmente la durabilité et prévient l'usure quotidienne que les tapis de souris doivent subir.



Tapis de souris EK-Loot - Gris L



Voici le frère gris du tapis de souris Black L, là encore parfaitement dimensionné à 900 x 400 mm. La surface en tissu à faible frottement offre également des performances de suivi exceptionnelles pour les souris optiques et laser. Le ton gris neutre de ce tapis de souris s'accordera parfaitement avec les configurations légères et les constructions à thème blanc. Le tapis a une épaisseur de 3 mm et une base en caoutchouc antidérapante qui le maintient en place même pendant les sessions de jeu les plus intenses. Le bord du tapis de souris est décoré de surpiqûres denses anti-rayures qui augmentent la durabilité et empêchent l'usure quotidienne.



Tapis de souris EK-Loot - Noir XL



Si vous aimez les choses extra larges, EK vous couvre ! Littéralement. Ce tapis de souris extra large mesure 1220 x 600 mm et nécessite un bureau de taille conséquente pour être posé. Ce tapis a une épaisseur de 3 mm avec une base en caoutchouc antidérapante qui le maintient en place même pendant les sessions de jeu les plus intenses. La surface en tissu à faible frottement présente également des performances de suivi exceptionnelles pour les souris optiques et laser. Il est minimaliste, entièrement noir, et ne laisse apparaître qu'un petit logo EK dans le coin inférieur droit. Le bord du tapis de souris est orné d'une couture dense anti-rayures qui augmente la durabilité et prévient l'usure quotidienne. Et si vous construisez fréquemment des PC, EK recommande vivement de vous en procurer un comme solution de secours pour protéger votre matériel et votre bureau.



Tapis de souris EK-Loot - Noir M



Ce tapis de souris noir de taille moyenne sera probablement le choix de prédilection des utilisateurs de claviers bas personnalisés et de ceux qui n'utilisent pas un clavier 10 touches de taille normale. Mesurant 600 x 300 mm, il est compact et convient aux bureaux à l'espace limité. La surface en tissu à faible frottement offre également des performances de suivi exceptionnelles pour les souris optiques et laser. Il est minimaliste, tout noir, avec seulement un petit logo EK dans le coin inférieur droit. Le tapis a une épaisseur de 3 mm avec une base en caoutchouc antidérapante qui le maintient en place même pendant les sessions de jeu les plus intenses. Le bord du tapis est décoré d'une couture dense anti-rayures qui augmente la durabilité et prévient l'usure quotidienne que les tapis de souris doivent habituellement subir.



Tapis de souris EK-Loot - Noir S



Si vous travaillez dans un environnement de bureau terne, vous pouvez vous procurer ce tapis de souris qui vous rappellera votre maison, où la bête de jeu refroidie par liquide vous attend. Avec sa petite taille de seulement 240 x 200 mm, il offre un espace limité pour les mouvements de la souris puisque le jeu n'est pas son objectif premier. Ce tapis de souris a une épaisseur de 3 mm avec une base en caoutchouc antidérapante pour le maintenir en place pendant le défilement de ces longues feuilles Excel. Le bord du tapis est orné d'une couture dense anti-rayures qui augmente la durabilité et prévient l'usure quotidienne.



Disponibilité et prix



Ces tout nouveaux tapis de souris EK-Loot sont déjà disponibles à l'achat sur la boutique en ligne EK.



- EK-Loot Tapis de souris - Noir S : 8.90 euros (en anglais).

- EK-Loot Tapis de souris - Noir M : 19.90 euros (en anglais).

- EK-Loot Tapis de souris - Noir L : 34.90 euros (en anglais).

- EK-Loot Tapis de souris - Gris L : 34.90 euros (en anglais).

- EK-Loot Tapis de souris - Noir XL : 44.90 euros (en anglais).



TECHPOWERUP