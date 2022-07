Pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être Pc-Boost depuis de nombreuses années. Mais si nous faisions un point sur ce que vous pensez du site ? Il n'y a que quatre questions, et tout au plus une minute à vous prendre pour y répondre, à moins que vous ne vouliez en plus laisser un petit commentaire. Alors n'hésitez pas, cela pourra nous être utile pour l'avenir de Pc-Boost !

Accédez au sondage