Creative Technology lance Creative Live ! Cam Sync V3.



Creative Technology a lancé aujourd'hui Creative Live ! Cam Sync V3, sa toute dernière webcam numérique conforme aux normes UVC, qui se distingue par sa qualité de résolution 2K QHD (2560 x 1440) et son zoom numérique 4X, le tout dans un boîtier plug-and-play - une solution de choix pour les appels vidéo au travail ou tout simplement pour retrouver ses proches.







Tout ce dont vous avez besoin dans une webcam et plus encore



La Creative Live ! Cam Sync V3 offre des images d'une clarté exceptionnelle grâce à sa résolution QHD 2K et son zoom numérique 4X. De plus, la webcam est entièrement réglable avec une rotation horizontale de 360° et une inclinaison de 30°, l'objectif offrant un champ de vision de 95°. Les paramètres avancés tels que la luminosité/contraste, la balance des blancs et la compensation du contre-jour peuvent également être affinés avec l'application Creative (disponible sur PC). Tout et tout le monde peut être projeté en harmonie visuelle tout en restant en netteté. Un capuchon d'objectif intégré protège facilement la vie privée et éloigne la poussière. Grâce à une plaque de montage universelle compacte, elle s'adapte à tous les ordinateurs portables, aux écrans de bureau et même aux trépieds.



Webcam idéale pour les conférences



Cette webcam possède des compétences audio à la hauteur de ses prouesses visuelles : deux microphones omnidirectionnels intégrés captent la parole avec clarté et précision. Grâce à l'application Creative, les utilisateurs peuvent accéder au SmartComms Kit pour améliorer encore le son : NoiseClean-out réduit efficacement le bruit de fond de l'utilisateur afin d'éliminer les distractions indésirables comme les bruits d'avion et d'aspirateur ; VoiceDetect coupe et rétablit automatiquement le son du microphone pour le confort de l'utilisateur. Creative Live ! Cam Sync V3 est tout simplement la webcam idéale pour avoir une belle apparence et un bon son en toute occasion.



Spécifications techniques



Imagerie



- Technologie du capteur : Capteur d'image CMOS QHD (2560 x 1440) de 5 MP.

- Résolution vidéo et fréquence d'images : MJPG- 1440p 30 fps/1080p 30 fps/1200p 30 fps/720p 30 fps/540p 30 fps.

- Format de sortie : YUY2/MJPG.

- Résolution de capture d'image : 2560 x 1440/1920 x 1080.

- Format de capture d'image : BMP/JPG.

- FOV : Jusqu'à 95° (diagonale).

- Contrôle du scintillement : 50 Hz / 60 Hz.



Microphone



- Deux matrices de microphones MEMS numériques omnidirectionnels intégrés.



Interface



- USB 2.0.

- Bouton : Contrôle tactile.

- Plug-and-play conforme à la norme UVC (USB video device class).

- Longueur du câble : 1,8 m/5,9 ft.

- Connecteur USB-A.

- Possibilité de montage sur trépied : Oui.



Disponibilité et Prix



Creative Live ! Cam Sync V3 est désormais disponible sur le Creative Store au prix de 129.90 euros.



