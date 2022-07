Les résultats du Geekbench de l'Intel Core i5-13600K apparaissent.



C'est une journée bien remplie lorsqu'il s'agit de fuites de benchmark Intel Raptor Lake et cette fois-ci, nous nous penchons sur une paire de CPU Core i5-13600K, mais dans deux cartes mères différentes. Le premier CPU se trouve sur une carte ASUS ROG Maximus Z690 Extreme et est associé à 32 Go de mémoire DDR5, tandis que le second CPU est sur une carte ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E, elle aussi associée à 32 Go de RAM, mais DDR4 plutôt que DDR5. Les deux systèmes fonctionnent sous Windows 10 et, contrairement aux résultats du Core i9-13900K que nous avons vus il y a quelques semaines, ces deux résultats sont tous deux valides selon le navigateur de résultats Geekbench.







Avec l'aimable autorisation de @harukaze5719, nous avons un joli graphique avec les résultats ci-dessous, les comparant même aux résultats moyens de Geekbench pour un Core i5-12600K, ainsi qu'un Ryzen 9 5950X et un Ryzen 5 5600X. Le Core i5-13600K bat tout le monde dans les résultats monofilaires et le système ASUS n'est pas loin derrière le Ryzen 9 5950X dans les tests multi-filaires. Le système ASUS est nettement plus rapide que celui d'ASRock, il semble donc que Raptor Lake tire le meilleur parti de la mémoire DDR5. Comme nous ne connaissons pas les horloges de la mémoire, il est difficile de dire si cela est également un facteur contributif ici, mais il est probable que le système ASUS utilise une mémoire beaucoup plus rapide, car dans certains des sous-tests comme Rigid Body Physics, les deux systèmes sont à égalité en termes de performances. Il sera intéressant de voir comment Intel fixera le prix de ces prochains processeurs, surtout si l'on considère que la société a déjà prévenu qu'elle augmenterait ses prix à temps pour la disponibilité au détail de Raptor Lake.



TWITTER (Harukaze5719)