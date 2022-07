EK annonce une nouvelle gamme de dissipateurs de chaleur pour SSD M.2.



EK Water Blocks, fabricant slovène de matériel de refroidissement liquide pour PC haut de gamme, a lancé ses premiers dissipateurs thermiques pour SSD M.2 NVMe il y a cinq ans. Depuis lors, EK a vendu plus de cent mille de ces unités et a acquis la réputation de produire des solutions de refroidissement passif efficaces pour les SSD M.2. Cette réputation a conduit à des collaborations avec les principaux fabricants de stockage, le dernier en date étant Seagate, et au développement d'un dissipateur pour le SSD FireCuda 530, qui a trouvé sa place dans de nombreux PC de jeu et même dans les consoles PlayStation 5.







Les SSD n'ayant pas l'intention de devenir plus lents, mais seulement plus rapides, le besoin de solutions de refroidissement pour SSD ne fera que croître, et EK a préparé un nouveau dissipateur thermique, le EK-Quantum Convection M.2 NVMe, dans le cadre de la ligne de produits Quantum. La refonte n'a pas seulement apporté des changements esthétiques, mais aussi une mise à jour fonctionnelle très importante. Les SSD M.2 sont de plus en plus rapides, mais ils gagnent aussi en capacité et utilisent une disposition double face. Et c'est là que l'EK-Quantum Convection M.2 NVMe prend le dessus.







EK-Quantum Convection M.2 NVMe



L'EK-Quantum Convection M.2 NVMe est un dissipateur thermique passif en aluminium pour les disques d'état solides M.2 NVMe. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un composant de refroidissement à eau, il constitue une solution esthétique et de refroidissement indispensable pour de nombreux propriétaires de PC. Ce n'est un secret pour personne que les SSD M.2 NVMe peuvent rapidement surchauffer et être soumis à un étranglement thermique, ce qui entraîne une perte de performances. Cependant, le nouveau dissipateur thermique d'EK empêchera complètement l'étranglement thermique dans les cas où le flux d'air est suffisant ou prolongera autrement de manière significative le temps avant que l'étranglement thermique du SSD ne se produise.



Il est simple à installer, peu encombrant, facilement réutilisable et esthétiquement non intrusif. Le dissipateur utilise une conception intelligente où le fait de retourner la plaque arrière réaligne les trous de montage de la plaque arrière sur un autre ensemble de trous de vis sur le dissipateur. La plaque arrière s'éloigne ainsi du corps principal du dissipateur, ce qui permet de gagner de l'espace et de l'installer sur des SSD à double face.



Il est fabriqué en aluminium de haute qualité et est disponible en quatre finitions distinctes. Avec son design unique de type Quantum, ce dissipateur sera le complément parfait de votre construction. Les quatre finitions disponibles - or, noir, nickel et argent - s'accorderont parfaitement avec les autres produits de la gamme EK Quantum, comme les raccords Torque, les couvercles de pompe, les plaques arrière, etc.



Compatibilité



Le Convection M.2 NVMe d'EK-Quantum est compatible avec tous les SSD M.2 NVMe 2280 à simple et double face (22 mm de large, 80 mm de long). Le dissipateur étant constitué d'une pièce avant et d'une plaque arrière, la compatibilité est limitée aux connecteurs M.2 (NGFF) de 4,2 mm de hauteur.



Qu'est-ce qu'un SSD M.2 simple et double face ?



Les SSD NVMe M.2 à simple face ne comportent des puces que sur un seul côté du circuit imprimé. Cela signifie que toute l'électronique de stockage et de contrôle est placée sur un seul côté du disque, d'où le nom, simple face. Ces disques sont plus petits et génèrent moins de chaleur. Les disques NVMe M.2 double face ont des puces sur les deux côtés du PCB. Ces disques offrent généralement une plus grande capacité de stockage en ajoutant des puces de stockage de mémoire flash sur les deux côtés du disque.



Disponibilité et prix



Ces dissipateurs de chaleur pour lecteur d'état solide M.2 NVMe de qualité supérieure sont fabriqués en Slovénie, en Europe, et sont désormais disponibles à la vente via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



Le tableau ci-dessous indique le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP), TVA comprise :







