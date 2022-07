ANTEC nous propose un nouveau boitier PC : Le DF800 White.



Pourquoi la nouvelle solution de refroidissement ?



Lorsqu'Intel et AMD ont annoncé leurs derniers processeurs, ils offrent tous une amélioration remarquable des performances et une meilleure productivité, ce qui signifie également que les exigences fonctionnelles des équipements PC doivent être portées à un niveau supérieur, en particulier les performances thermiques.



































Pour faire face au stress d'une meilleure dissipation de la chaleur, Antec a développé une structure révolutionnaire pour le flux d'air, offrant une solution de refroidissement améliorée et puissante pour votre système. La plate-forme F-LUX.



Plate-forme F-LUX brevetée - La solution de refroidissement originale d'Antec



Qu'est-ce que la plateforme F-LUX ? La définition de FLUX est Flow Luxury. La plate-forme F-LUX est une nouvelle conception de pointe et très efficace d'Antec, avec une structure de boîtier avancée pour un excellent flux d'air combiné et 5 ventilateurs de 120 mm inclus. Un élément central de la philosophie de conception était d'améliorer les performances de refroidissement du GPU.



Éclaboussez-le

avec votre couleur



Le tout nouveau boîtier de jeu Mid-Tower ATX Dark Fleet DF800 FLUX White crée un effet visuel différent grâce à son design géométrique et à ses matériaux à surface miroir. Le DF800 FLUX White offre la meilleure vitrine pour votre équipement de jeu grâce à son panneau latéral en verre trempé.



Verre trempé de 4 mm

Panneau latéral en verre trempé



Vis sans outil à l'arrière du panneau latéral en verre trempé, qui vous permet d'accéder rapidement à l'intérieur et renforce la solidité.



Rendez-le plus frais



Le DF800 FLUX White garde votre équipement au frais grâce à un espace pour un radiateur de 360 mm à l'avant et de 120 mm à l'arrière.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



ANTEC