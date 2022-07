MSI nous propose un nouvel écran PC : Le MSI Modern MD272P.



En plus de performances efficaces, le moniteur MSI Modern MD272P met à votre disposition un environnement confortable et adapté à vos besoins. Protection oculaire renforcée, connectique complète, position ajustable et module KVM, les qualités de cet écran se dévoileront sous vos yeux.



















Survolez les nuages sans efforts grâce à l'application Productivity Intelligence (P.I)



Améliorez votre efficacité sans efforts et profitez d'une utilisation plus smart avec l'application exclusive MSI Productivity Intelligence (P.I) qui vous propose les outils les plus intelligents pour votre travail au quotidien.



Connectez votre ordinateur et votre Modern MD272 par l'intermédiaire du port Type-B et du port Type-A puis connectez le port HDMI ou DisplayPort pour profiter de toutes les fonctionnalités de l'application Productivity Intelligence.



Profitez de la praticité du module KVM avec un second ordinateur de bureau ou portable équipé d'un port USB Type-C supportant simultanément la fonction de transfert de données et de signal vidéo.



Module KVM



Le module KVM vous aide à mieux travailler et vous permet de gagner de l'espace en vous permettant d'utiliser plusieurs ordinateurs mais seulement un clavier, une souris et un écran.



Technologie antiscintillement



Grâce à la technologie antiscintillement de MSI, les écrans bénéficient d'une alimentation stable. Cela permet d'assurer un affichage fluide et d'éviter la sécheresse et la fatigue oculaire ainsi que le risque de devoir porter des lunettes de lecture dans le futur.



Taux de rafraîchissement de 75 Hz



Le taux de rafraîchissement de 75 Hz de l'écran assure une expérience de vision améliorée. Aussi, plus le nombre d'images affichées simultanément est élevé, moins vous souffrirez de fatigue oculaire.



Montage sans outils et fixation VESA



Les écrans de série Modern MD272 sont assemblables sans avoir à utiliser d'outils et vous pourrez les fixer à un mur grâce à leur compatibilité à la norme VESA.



Connecteur USB type-C



Le connecteur USB type-C intégré vous permet de facilement connecter et recharger vos périphériques compatibles.



Connectez vos différents appareils



Les connecteurs HDMI, Type-C et DisplayPort vous assurent une bonne efficacité pour votre travail ou vos études à la maison en vous permettant de connecter votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau ainsi que vos périphériques.



Dalle IPS



Profitez de couleurs et d'une luminosité instantanément optimisées pour vous assurer des images aux détails précis pendant que vous créez vos vidéos.



Haut-parleurs intégrés



Les deux haut-parleurs intégrés vous permettent d'écouter votre musique ou participer à des réunions sans avoir à utiliser d'enceinte externe ou d'écouteurs.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 269.95 euros.



MSI