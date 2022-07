La carte graphique phare d'Intel, l'Arc A770, est présentée en avant-première dans des jeux et en overclocking.







Cela ne fait que quelques jours qu'Intel a officiellement levé les rideaux sur sa carte graphique phare Alchemist, l'Arc A770. La carte a également été présentée lors du salon WAN organisé par Linus Sebastian et Luke Lafreniere avec des invités d'Intel, dont Tom Petersen et Ryan Shrout. La division graphique d'Intel a maintenant donné un premier aperçu des performances et des capacités d'overclocking de sa carte Arc A770 par le biais de la chaîne de Linus et les choses ont l'air décentes. Cependant, nous devons également souligner que les critiques de la carte graphique Arc A380 ont été mises en ligne aujourd'hui et qu'aucun critique n'a été impressionné par le côté pilote des choses, ce qui rend la gamme pratiquement inutile pour le lancement pour le moment.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La gamme Intel Arc 7 va utiliser le GPU phare ACM-G10 et nous connaissons déjà les variantes de mobilité qui incluent l'Arc A770M et l'Arc A730M. De même, l'Arc A770 est l'une des variantes haut de gamme pour les PC de bureau qui est équipée de la configuration ACM-G10 complète, utilisant 32 Xe-Cores pour 4096 ALU, et 32 unités de ray tracing.



En termes d'horloges, le GPU devrait fonctionner à un pic de 2,4 GHz, ce qui sera toujours supérieur à la vitesse d'horloge annoncée du moteur. A 2400 MHz, le GPU devrait être capable de délivrer près de 20 TFLOPs de puissance FP32.







La carte dispose également de 16 Go de mémoire GDDR6 sur une interface de bus de 256 bits. Le GPU est alimenté par une configuration de connecteurs à 8+6 broches qui atteint un maximum de 300W, bien que le TGP/TBP réel devrait être inférieur à cela, autour de 250W. La démo a montré que la carte fonctionne à environ 190W.



En ce qui concerne les performances, nous devrions nous attendre à ce que l'Arc A770 se situe entre la NVIDIA RTX 3060 Ti et la RTX 3070, étant donné que l'Arc A750 est jusqu'à 17% plus rapide que la RTX 3060.



Une rumeur circule sur la gamme de cartes graphiques de bureau Intel Arc A-Series :







En termes de performances, comme nous l'avons déjà dit, Intel se concentre principalement sur les titres DirectX 12 et Vulkan API avant de se tourner vers les titres plus anciens et DX11. Une démonstration des performances de deux systèmes identiques exécutant un Intel Core i9-12900KS et le GPU Arc A770 montre qu'en DX11, la carte graphique fournit environ 40 FPS tandis qu'en DX12, la carte graphique fournit 80 FPS, soit un saut de 2x dans la dernière API. Ce résultat est loin d'être impressionnant et montre la surcharge du pilote que les GPU Arc d'Intel ont dans l'ancienne API DX11. Donc, si vous deviez vous procurer une carte graphique Arc, jouer à des jeux en DX12 sera votre pari le plus sûr pour obtenir des performances proches de celles de ses concurrents.



Performance de la carte graphique Intel Arc A770 DX11 vs DX12 dans Shadow of The Tomb Raider (Image Credits : LTT) :











Intel indique qu'il y aura trois niveaux d'optimisations pour les GPU Arc. Dans le premier niveau, les GPU Arc fourniront les "meilleures performances de leur catégorie". Le deuxième niveau concerne les jeux moins optimisés, mais il est basé sur les API modernes que nous venons d'évoquer. Les performances peuvent donc être comparables ou légèrement inférieures à celles de la concurrence. Enfin, nous avons le 3e niveau qui est constitué de titres non optimisés et fonctionnant sur des API plus anciennes. Les performances de ces jeux seront donc bien pires que celles de la concurrence.



Carte graphique Intel Arc A770 DX11 vs DX12 Overclocking Preview : (Crédits image : LTT) :











La majorité des performances ont été testées dans Cyberpunk 2077 et F1 2021, qui ont donné une expérience assez correcte en 1440p. L'overclocking a cependant permis d'obtenir une expérience plus fluide, mais nous n'avons pas pu voir les chiffres des FPS. La carte graphique a été réglée sur un profil GPU Performance Boost de +20% qui ajuste la courbe de tension, la limite de puissance a été augmentée à 285W tandis que la limite de température a été augmentée à 125C. La carte graphique Intel Arc A770 a fourni une utilisation de 100% à une fréquence d'horloge maximale de 2,5 GHz et une température maximale de 76C pendant le jeu Cyberpunk 2077. Lorsque le profil Performance Boost a été poussé à +30%, le jeu a planté, ce qui doit être la limite du silicium utilisé dans les tests ici.



Linus estime que, compte tenu des performances et de la situation actuelle du marché, la carte graphique Intel Arc A770 devrait se situer sous la barre des 400 dollars américains, ce qui est également le prix auquel nous nous attendons puisque nous avons déjà discuté des prix et des performances de toute la gamme de cartes graphiques discrètes Arc pour PC de bureau il y a quelques jours dans notre article exclusif. Le lancement de l'Arc A770 et du reste de la gamme est prévu plus tard cet été, alors restez à l'écoute pour plus d'informations et de démonstrations.



