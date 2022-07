Silicon Power présente le disque dur portable Stream S05.



Le nouveau Silicon Power (SP) Stream S05 est conçu pour être le disque dur portable parfait pour sauvegarder en déplacement - avec un USB 3.2 Gen1 haute vitesse et des capacités allant jusqu'à 5 To.







Un disque dur portable qui assure vos arrières



Le Silicon Power Stream S05 sera votre nouveau disque dur portable 2,5" préféré. Conçu pour une utilisation quotidienne, son design compact et léger tient confortablement dans votre main pour une portabilité ultime. Emportez-le partout où vous allez pour sauvegarder tout, des documents importants aux souvenirs irremplaçables, de manière fiable et sécurisée.



Rapide et spacieux avec l'USB 3.2 Gen 1



Photos, vidéos, chansons, documents - quel que soit ce que vous devez sauvegarder, le Silicon Power Stream S05 peut en accueillir des tonnes avec une capacité de stockage pouvant atteindre 5 To. De plus, l'interface Type-A USB 3.2 Gen 1 ultra-rapide offre des taux de transfert rapides pour réduire le temps nécessaire au stockage de vos fichiers dans un endroit sûr.



Caractéristiques du Stream S05



- Transfert de données ultra-rapide avec l'interface USB 3.2 Gen 1 Type-A.

- Capacités de stockage massives, disponibles en deux tailles différentes pour répondre à des besoins variés (1TB/2TB et 4TB/5TB).

- Un voyant lumineux indique l'activité de transfert de données et l'état de l'alimentation.

- Conception compacte et légère qui tient dans la paume de la main pour une portabilité optimale.

- Véritable technologie Plug & Play : aucune installation de logiciel ou de pilote n'est nécessaire.

- Alimenté directement par le port USB 3.2 : aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire.

- Comprend un câble USB Type-A vers Type-A (23 cm de long).

- Le logiciel gratuit SP Widget peut être téléchargé pour offrir des fonctions puissantes telles que la sauvegarde et la restauration des données, le cryptage AES 256 bits et le stockage en nuage pour une gestion efficace des données.

- Personnalisation disponible (sur demande).

- Garantie de 3 ans.



Spécifications



- Capacité : (S05S)1TB/2TB, (S05L)4TB/5TB,

- Dimensions : (S05S)126,5 mm x 79,8 mm x 15,0 mm, (S05L)126,5 mm x 79,5 mm x 23,5 mm,

- Poids : (S05S)144 g, (S05L)244 g.



Silicon Power n'a pas révélé de prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur les nouveaux lecteurs portables Stream 05, veuillez consulter le site Web de Silicon Power.



