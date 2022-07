D-Link dévoile une toute nouvelle gamme de routeurs Smart AI 4G.



D-Link, leader mondial des technologies de réseau et de connectivité, a dévoilé aujourd'hui les dernières nouveautés de sa famille EAGLE PRO AI de routeurs Wi-Fi dotés d'intelligence artificielle (IA) : le routeur intelligent AX1500 4G+ (G416), le routeur intelligent AX1500 4G (G415) et le routeur intelligent N300 4G (G403). Spécifiquement conçue pour répondre aux exigences croissantes de la maison et du bureau intelligents modernes, la dernière gamme de routeurs intelligents 4G de D-Link offre une connectivité inégalée, plus intelligente, plus sûre, plus rapide et plus fiable que jamais.







Qu'il s'agisse de réseaux domestiques denses en appareils qui luttent pour maintenir un nombre croissant de technologies connectées ou de ceux qui cherchent à améliorer leurs installations de travail à domicile, les derniers lancements de D-Link éliminent la mauvaise connectivité dans un large éventail d'environnements. La prise en charge simultanée de l'Internet mobile 4G LTE/3G et de l'Internet fixe à haut débit vous permet de mettre en place une sécurité Internet en cas de défaillance de l'une ou l'autre des connexions.







Le routeur intelligent AX1500 4G+ (G416) et le routeur intelligent AX1500 4G (G415) sont idéaux pour ceux qui ont une mauvaise connexion Internet en ligne fixe ou des déconnexions fréquentes et qui cherchent à profiter d'un Internet mobile 4G LTE fiable et rapide.



Les deux routeurs intelligents 4G sont prêts pour le maillage et combinent la technologie Wi-Fi 6 de pointe avec des fonctions intelligentes d'intelligence artificielle. L'optimiseur AI Wi-Fi intégré recherche en permanence le canal Wi-Fi présentant le moins d'interférences afin de toujours offrir la meilleure connexion. Dans le même temps, l'AI Traffic Optimizer donne la priorité à l'utilisation la plus critique d'Internet pour une expérience en ligne et une stabilité optimales. Faciles à configurer et à installer, le G416 et le G415 offrent des vitesses d'Internet mobile 4G+ LTE Cat 6 et 4G LTE Cat 4 allant jusqu'à 300 Mbps et 150 Mbps, respectivement, combinées à des vitesses sans fil Wi-Fi 6 à double bande allant jusqu'à 1500 Mbps.



Par ailleurs, le routeur intelligent N300 4G (G403) offre une option incroyablement abordable pour ceux qui cherchent à se connecter à Internet sans avoir besoin d'une ligne téléphonique fixe ou d'une connexion Internet à sécurité intégrée. Avec des vitesses d'accès à l'Internet mobile 4G LTE tout aussi rapides (jusqu'à 150 Mbps), le G403 est également doté de nombreuses fonctions de sécurité, telles que des pare-feu doublement actifs (SPI et NAT) pour prévenir les attaques potentielles sur Internet, ainsi que le dernier cryptage sans fil WPA3 pour une protection accrue.



Les trois derniers routeurs 4G de D-Link sont débloqués de la carte SIM et fonctionnent avec n'importe quel fournisseur de services mobiles. Les routeurs examinent en permanence le réseau et surveillent l'utilisation des données avec l'assistant AI intégré, en envoyant des recommandations et des rapports hebdomadaires à l'appli EAGLE PRO AI. L'appli est entièrement compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, offrant aux utilisateurs la commodité d'un contrôle mains libres de leur Wi-Fi.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP