Turtle Beach annonce le contrôleur REACT-R et la variante Arctic Camo du Recon.



Turtle Beach Corporation a dévoilé aujourd'hui la toute nouvelle manette Turtle Beach REACT-R conçue pour Xbox, ainsi qu'une nouvelle couleur Arctic Camo pour la manette Recon conçue pour Xbox. La nouvelle manette REACT-R et la manette Arctic Camo Recon sont les premières des nouvelles manettes Turtle Beach qui seront lancées en 2022, alors que le principal fabricant d'accessoires de jeu poursuit son expansion sur le marché des manettes de jeu tierces, qui représente environ 600 millions de dollars.







L'année dernière, Turtle Beach a présenté sa manette Recon primée, conçue pour la Xbox, qui a été saluée par les fans et les critiques pour son association de commandes révolutionnaires et des technologies audio caractéristiques de la marque pour un prix de vente conseillé de 59,95 $. IGN a attribué à la manette Recon un 9/10 ainsi que la désignation Editors' Choice de la publication, tandis que CNN Underscored l'a incluse dans son article sur les meilleurs accessoires de la série X|S de la Xbox. La manette Recon pour Xbox est actuellement disponible en noir ou en blanc, et la toute nouvelle version Arctic Camo est disponible en précommande aujourd'hui et sera disponible le 10 août 2022 au Royaume-Uni et en Europe, et le 24 août 2022 aux États-Unis.



"Le contrôleur Recon a été une première entrée puissante pour Turtle Beach sur le marché des manettes de jeu. Il a reçu des prix et des éloges dès sa sortie, et le contrôleur _REACT-R offre aux joueurs un grand nombre des mêmes caractéristiques de base à un prix très attractif ", a déclaré Juergen Stark, président-directeur général de Turtle Beach Corporation. "Le REACT-R et la nouvelle manette Arctic Camo Recon sont les premiers d'une poignée de manettes que nous lancerons cette année pour les joueurs sur console, PC et mobile."



Le contrôleur REACT-R est un contrôleur de haute qualité encore plus abordable pour 39,99 $ MSRP offrant aux joueurs plusieurs des mêmes caractéristiques que le contrôleur Recon. Le REACT-R offre des commandes pour équilibrer le volume des jeux et des chats et couper le micro, et permet aux joueurs d'accéder au réglage du son Superhuman Hearing exclusif de Turtle Beach pour un avantage concurrentiel. Une forme ergonomique avec des prises, des poignées et des gâchettes texturées, deux boutons d'action rapide mappables à l'arrière de la manette et des moteurs à double vibration dans les poignées complètent les caractéristiques de la manette REACT-R. La manette REACT-R de Turtle Beach est disponible en noir ou en blanc avec des accents violets et est compatible avec la Xbox Series X|S, la Xbox One et les PC Windows.



Les joueurs sur Xbox et Windows PC peuvent brancher n'importe quel casque filaire de 3,5 mm dans la manette REACT-R pour une mise à niveau audio instantanée qui inclut le paramètre audio Superhuman Hearing exclusif et breveté de Turtle Beach. Il a été démontré que l'audition surhumaine procure un avantage concurrentiel en permettant aux joueurs d'entendre des signaux audio clés tels que les bruits de pas des ennemis qui s'approchent. Les commandes d'équilibrage du volume du jeu et du chat et de coupure du micro sont également parfaitement intégrées à la manette pour un accès facile pendant le jeu. Jouez plus longtemps et gardez le contrôle grâce à la forme ergonomique de la manette REACT-R et à ses poignées et gâchettes texturées. Deux boutons d'action rapide mappables situés à l'arrière de la manette permettent aux joueurs de personnaliser leurs commandes pour des réactions plus rapides. Ressentez le grondement des explosions ou le recul d'un coup de feu avec un retour de vibration grâce aux deux moteurs de grondement situés dans les poignées du REACT-R.



La manette Recon a été la première manette à associer les innovations audio de Turtle Beach à des commandes gagnantes. Les joueurs de la série Xbox et des PC Windows peuvent brancher n'importe quel casque filaire de 3,5 mm et profiter des fonctions éprouvées de Turtle Beach, notamment l'audition surhumaine, le contrôle des micros, les préréglages audio de signature et bien plus encore. De plus, le mode Pro-Aim Focus permet aux joueurs de régler la sensibilité du pouce pour une meilleure précision à longue distance, tandis que jusqu'à quatre profils peuvent être enregistrés sur chacun des boutons d'action rapide arrière mappables. Ressentez le recul des coups de feu et le ronronnement des moteurs de véhicules grâce à la rétroaction vibratoire nouvelle génération des moteurs à double vibration des poignées et des gâchettes. La manette Recon permet aux joueurs de jouer plus longtemps et de rester au frais grâce à sa forme ergonomique et à ses poignées en caoutchouc rafraîchissantes. La manette Recon est le compagnon idéal de n'importe quel casque de jeu filaire, comme le Recon 500 de Turtle Beach et les casques de la série Recon 70.



Disponibilité et Prix



Pour les joueurs du Royaume-Uni et d'Europe, le contrôleur REACT-R est disponible dès maintenant sur https://fr.turtlebeach.com/ et auprès des détaillants participants au prix de 44.99 euros. Le REACT-R Controller sera lancé aux États-Unis le 17 août 2022 et est disponible en précommande dès maintenant auprès de Turtle Beach et des détaillants participants.



